Düzce'de futbol oynarken fenalaşan öğrenci kurtarılamadı

Düzce'de Beden Eğitimi dersinde futbol oynarken fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti.DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 12 Aralık Pazartesi günü Beden Eğitimi dersinde futbol oynarken bir anda fenalaşan Mehmet Eren Başar (12), öğretmenine kendini iyi hissetmediğini söyledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, öğrenciyi önce Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı, oradan da Anakara Eğitim Araştırma Hastanesi Zekai Tarık Burak Ek Binası Çocuk Bölümü Yoğun Bakımına sevk etti.

7 gün yoğun bakımda tedavisine devam edilen Başar, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti.

Olayın ardından Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘yaşıtlarının zorbalığı’ olup olmadığına dair soruşturma başlatıldı.

Başar’ın cenazesi yapılan adli tıp kontrollerinin ardından Gölyaka ilçesi Kuyudüzü Mahallesi'nde bulunan baba ocağına getirildi.

Kuyudüzü Mahalle Caminde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında mahalle mezarlığına defnedileceği öğrenildi.