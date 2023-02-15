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Düzce'de depremzedeler için 'Sosyal Market' hizmette
YAŞAM 15.02.2023, 09:23
Düzce Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından kente gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için "Sosyal Market" açtı.Elif Şevval DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi'nin depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için açtığı 'Sosyal Market'te kullanılmamış her türlü giyim eşyasından kişisel temizlik ürünlerine çeşitli gıda malzemelerinden anne ve çocuklar için birçok eşya yer alıyor.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çatısı altında kurulan ‘Sosyal Market’, Bahçeşehir 3. Bölgede bulunan Belediye Ek Hizmet binasında kullanıma açıldı.ç
Şu ana kadar gelen 400 başvuru bu market üzerinden karşılandı.
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|22
|16
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|22
|16
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|45
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|22
|43
|4. Newcastle
|21
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|5. Tottenham
|22
|39
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|34
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|21
|33
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|22
|32
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|21
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|10. Liverpool
|20
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|21
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|21
|21
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|21
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|21
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|20
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|20
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|20
|39
|4. Atletico Madrid
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