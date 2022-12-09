Düzce'de depremden etkilenen öğrencilere 'moral'

Düzce Toki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda deprem sonrası psikososyal destek faaliyetleri çocuk şenliğini aratmadı.Alparslan Efe DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi ile İşbirliği Yapılarak Düzenlenen Etkinliklerde Öğrenciler Yaşananlardan Uzaklaşarak, müziğin ve oyunların iyileştirici etkisiyle buluştu. Bu sayede sınıf düzeyinde yapılan etkinlikleri zenginleştirme fırsatı yakaladı.

Yüz boyama, badminton, zumba, müzik dinletisi, spor parkuru ile doyasıya eğlenen öğrenciler, depremin etkilerinden kurtularak normal yaşama adapte olmalarını da sağladı.

Okul idarecileri, moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla psikososyal destek çalışmalarına katkı veren Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi’ne teşekkür etti.