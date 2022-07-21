Düzce'de Demir ailesinin mutlu günü

Düzce'de Haber Özel Gazetesi ve internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Sefer Demir ve Sinem Demir’in oğlu Alparslan Efe Demir muhteşem merasim ile erkekliği ilk adımı attı.DÜZCE (İGFA) - Haber Özel Gazetesi ve www.haberozel.com.tr internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Sefer Demir ile Sinem Demir’in oğlu Alparslan Efe Demir, Melensu Park’ta yapılan muhteşem sünnet töreni ile erkekliğe ilk adımı attı.

Alparslan Efe Demir, tören öncesinde Demir ailesinin Aşiyan Konakları'nda bulunan evlerinden başlayan konvoy ile şehir turu attı.

Törende hem Alparslan Efe Demir, hem de cemiyete katılanlar gönüllerince eğlendi.

Sefer Demir, oğlunun sünnet töreni ile ilgili olarak yaptığı açıklamada "Biricik oğlumuz artık erkekliğe ilk adımını sünnet olarak attı. Bu mutlu günümüzü dostlarımızla birlikte kutladık. Bu günümüzde yanımızda olan olmayan herkese teşekkür ederiz. Ayrıca çiçek gönderme nezaketinde bulunan başta sayın valimiz Cevdet Atay olmak üzere, dostlarımızı da unutmamak lazım. Onlara da yürekten teşekkür ederim ” diye konuştu.