Düzce'de Belmek kursları vatandaşların hizmetinde

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bir süre önce hizmete giren ve her yaştan vatandaşı ağırlayan Beyciler Mahalle Konağını ziyaret ederek, kursiyerlerle bir araya geldi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi tarafından ihtiyaç duyulan mahallelere yönelik yapımına başlanan mahalle konakları, 7’den 70’e her yaştan vatandaşı bağrına basarak hedefleri doğrultusunda kurslar vermeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün mahalle sakinlerinin sosyalleşmelerini sağlayacak olan mahalle konakları projesi tek tek hayata geçiriliyor.

Başkan Özlü, Beyciler Mahallesinde yapımı tamamlanarak faaliyetlerine başlayan Beyciler Mahalle konağını ziyaret etti. Konağı gezen ve kursiyerler ile bir araya gelen Özlü, hem kurslar hakkında bilgi aldı hem de kursiyerlerin taleplerini dinledi.

Başkan Faruk Özlü, “Beyciler’de faaliyetine başlayan 'Mahalle Konağı’nda hedeflenen her yaştan vatandaşları ağırladıkları belirterek, "BELMEK kurslarımız, vatandaşlarımızın ilgi alanlarına, ulaşmak istedikleri amaçlara katkıda bulunmak için tüm imkanlarıyla hizmet vermektedir. Yaptığımız çalışmanın meyvesini bizzat alıyor olmak hepimiz için mutluluk verici bir durum. Çamköy ve Çavuşlar Mahallelerimizde devam eden, kısa süre içerisinde de Çakırlar Mahallemizde yapımına başlayacağımız mahalle konaklarımızla hemşehrilerimizin tıpkı Beyciler Mahalle Konağımızda olduğu gibi sosyalleşmelerine katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.