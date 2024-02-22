Düzce'de Aziziye Pazaryeri açıldı

Düzce Belediyesi tarafından Aziziye mahallesinde inşa edilen Merkez Pazaryeri, geniş katılımın olduğu tören ile resmen açıldı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Aziziye mahallesinde yaklaşık üç ay önce tezgahların açıldığı Merkez Pazaryeri açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı kurum müdürleri, vatandaşlar ve pazarcı esnaflarının büyük ilgi gösterdiği açılışta Merkez Pazaryeri’nin yapım süreci ve diğer pazaryeri projeleri de kamuoyu ile paylaşıldı.

Açılış töreninde konuşan Başkan Özlü, “Eskimiş, çürümüş ve Düzce’mize yakışmayan ne varsa hepsini yenileyerek hemşehrilerimizin en güzel imkanlara sahip olması için çalışacağız” dedi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan ise hem esnafın hem de vatandaşların rahat edebileceği bir ortam inşa edildiğini söyleyerek “Son günler çok bereketli geçiyor, üst üste açılışlar oluyor, Düzce’miz için hayırlar getirsin. Pazaryerleri şehirlerin kalbi niteliğindedir. Çünkü arz ve talep orada buluşur. İhtiyaçlar orada giderilir. Hem sosyalleşme hem de alışveriş konusunda önemli bir kavşak yeridir. Hem Düzce’ye yakışan hem de esnafımızın rahat edeceği modern bir yapı olmuş. Çatı panelinin güneş enerjisine uygun yapılmasını ayrıca tebrik ediyorum. Sürdürülebilir enerjiye çok daha fazla yatırım yapılması gerekiyor. Burası da birçok işe örnek teşkil edecektir. Güneş enerjisini evlerimizde de kullanabilir hale gelebiliriz. Bu güzel eser Düzcemize hayırlı olsun, Rabbim nice nesillere hizmet vermesini nasip etsin” dedi.

Açılış töreni dualar eşliğinde kurdele kesimi ve pazar alanının gezilmesi ile sona erdi.