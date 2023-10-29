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Düzce'de asker eğlencesinde Ramazan Çelik sahne aldı
YAŞAM 29.10.2023, 12:19
Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Sarıkaya Köyü'nde düzenlenen asker vedası eğlencesine sanatçı Ramazan Çelik katıldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutlayarak programına başlayan sanatçı Ramazan Çelik, söylediği şarkılarla mest etti.
Düzenlenen etkinlik öğle saatlerinde başladı.
Sarıkaya köyünde bulunan mağara alanında gerçekleşen asker vedası eğlencesinde katılımcılara yemek ikramı yapıldı.
Programın sonunda ünlü sanatçı Ramazan Çelik sahne aldı.
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