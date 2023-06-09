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Düzce'de alternatif güzergah ile sürücüler rahat edecek
YAŞAM 09.06.2023, 10:04
Düzce Belediyesi alternatif geçiş güzergâhlarının açılarak trafiğin sağlıklı şekilde işlemesi noktasında Körpeşler Mahallesinden Çamköy Mahallesi'ne uzanan ve Kuzey Çevre Yolu'na bağlanacak olan 3 kilometrelik yolun asfalt çalışmalarını sürdürüyor.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - İlk etapta 25 metre genişliğindeki yolun mekanik malzeme serim işlemini tamamlayan ekipler birinci tabaka asfalt serimine geçti.
Serimin tamamlanmasının sonra ikinci kat asfalt serimine geçilecek olan yol son rötuşların verilmesiyle hizmet vermeye hazır hale getirilecek.
Bu bağlantı yolu ile Kuzey Çevre yolu üzerinden gerek Akçakoca gerekse de Bahçeşehir bölgesine gitmek isteyen sürücülere kolaylık sağlanmış olacak.
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