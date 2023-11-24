Düzce'de 40 mahalleye 40 yeni durak

Düzce Belediyesi, şehir merkezi ve mahallelerden gelen talepler doğrultusunda yeni otobüs duraklarını belirlenen bölgelere konuşlandırıyor.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) -Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, şehir içi toplu taşıma sisteminin her noktada ve her vatandaşa sağlıklı şekilde ulaştırılması adına adımlar atmaya devam ediyor.

Vatandaşların daha konforlu alanlarda otobüs beklemelerini sağlamak için çalışma başlatan müdürlük, merkez genelindeki mahallelerde belirlenen 40 noktaya yeni otobüs duraklarını yerleştiriyor.