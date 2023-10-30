Düzce'de 100 yıllık coşku ve gurur

Düzce, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilişinin 100. Yılını büyük bir coşkuyla kutladı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Bir hafta önceden başlayan etkinlikler 29 Ekim sabahı Düzce Valiliği’nde başlayan tebrik töreni ile zirveye ulaştı.

kent merkezinde bulunan Anıtpark’ta oluşturulan platformda askeri geçit töreni, halk oyunları gösterisi, okulların bando takımı şovu ve resmi araçların korteji yapıldı. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Murat Kılıç,Milletvekilleri, Kurum müdürleri, STK Temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Askeri birliklerin silahlı hareketler gösterisinin ardından öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları gösterileri, mehter konseri, sembolik spor müsabakaları, Türk büyüklerinin geçişi, resmi araç korteji ile devam eden kutlamalarda vatandaşların duyduğu gurur ve mutluluk duydukları görüldü.