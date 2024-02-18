Düzce'de 10 gündür haber alınamıyor... Her yerde aranıyor

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yaşayan akli dengesi yerinde olmayan bir kişiden 10 gündür haber alınamaması ailesinde endişeye neden oldu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde yaşayan Ramazan Uykusuz isimli vatandaştan ailesi 10 gündür haber alamıyor.

Kaybolan Uykusuz’un akli dengesinin yerinde olmadığı belirten ailesi ve yakınları gidebileceği her yere baktılar.

Uykusuz'dan 10 gündür kendisinden haber alamayan ailesi hayatından endişe duyarken görenlerin 0537 483 44 42 numarasından iletişime geçilmesini istediler.