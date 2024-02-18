Son Dakika
Düzce'de 10 gündür haber alınamıyor... Her yerde aranıyor
YAŞAM 18.02.2024, 10:25
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yaşayan akli dengesi yerinde olmayan bir kişiden 10 gündür haber alınamaması ailesinde endişeye neden oldu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde yaşayan Ramazan Uykusuz isimli vatandaştan ailesi 10 gündür haber alamıyor.
Kaybolan Uykusuz’un akli dengesinin yerinde olmadığı belirten ailesi ve yakınları gidebileceği her yere baktılar.
Uykusuz'dan 10 gündür kendisinden haber alamayan ailesi hayatından endişe duyarken görenlerin 0537 483 44 42 numarasından iletişime geçilmesini istediler.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|26
|67
|2. Galatasaray
|25
|66
|3. Trabzonspor
|25
|40
|4. Beşiktaş
|25
|40
|5. Kasımpasa
|26
|39
|6. Rizespor
|26
|36
|7. Antalyaspor
|26
|35
|8. Sivasspor
|26
|34
|9. Başakşehir
|25
|33
|10. A.Demirspor
|25
|31
|11. Ankaragücü
|25
|29
|12. Hatayspor
|26
|29
|13. Kayserispor
|25
|29
|14. Samsunspor
|25
|29
|15. Karagümrük
|26
|28
|16. Alanyaspor
|25
|28
|17. Gaziantep FK
|25
|27
|18. Pendikspor
|25
|26
|19. Konyaspor
|25
|25
|20. İstanbulspor
|26
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|22
|52
|2. Göztepe
|23
|46
|3. Kocaelispor
|23
|43
|4. Bodrumspor
|22
|39
|5. Sakaryaspor
|22
|37
|6. Boluspor
|23
|36
|7. Ahlatçı Çorum FK
|22
|35
|8. Bandırmaspor
|22
|33
|9. Gençlerbirliği
|22
|32
|10. Keçiörengücü
|23
|29
|11. Manisa FK
|23
|27
|12. Erzurumspor
|22
|27
|13. Ümraniye
|22
|27
|14. Adanaspor
|22
|23
|15. Şanlıurfaspor
|23
|22
|16. Tuzlaspor
|23
|22
|17. Altay
|22
|12
|18. Giresunspor
|23
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|25
|57
|2. Arsenal
|25
|55
|3. M.City
|24
|53
|4. Aston Villa
|25
|49
|5. Tottenham
|25
|47
|6. M. United
|24
|41
|7. Newcastle
|25
|37
|8. West Ham United
|25
|36
|9. Brighton
|24
|35
|10. Chelsea
|25
|35
|11. Wolves
|25
|35
|12. Fulham
|25
|29
|13. Bournemouth
|24
|28
|14. Brentford
|24
|25
|15. Nottingham Forest
|25
|24
|16. Crystal Palace
|24
|24
|17. Luton Town
|23
|20
|18. Everton
|24
|19
|19. Burnley
|25
|13
|20. Sheffield United
|24
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|61
|2. Girona
|24
|56
|3. Barcelona
|25
|54
|4. Atletico Madrid
|25
|51
|5. Athletic Bilbao
|24
|46
|6. Real Betis
|24
|38
|7. Real Sociedad
|24
|37
|8. Valencia
|25
|36
|9. Las Palmas
|25
|35
|10. Getafe
|25
|34
|11. Osasuna
|25
|32
|12. Deportivo Alaves
|24
|27
|13. Villarreal
|25
|26
|14. Sevilla
|25
|24
|15. Rayo Vallecano
|24
|24
|16. Mallorca
|24
|23
|17. Celta Vigo
|25
|20
|18. Cadiz
|25
|17
|19. Granada
|24
|13
|20. Almeria
|24
|7
Röportaj & Söyleşi Tümü