Düzce Belediyesi'nden yıkım uyarısı

Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle binaların yıkım işleri için 'Yıkım Planı' hazırlaması ve işe başlamadan önce 'Yıkım Ruhsatı' alması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi'nce 1 Temmuz 2022 tarihli binaların yıkılması hakkında yönetmelik üzerinden gerçekleştirdiği bilgilendirmede, binaların yıkılmadan önce hazırlanması ve alınması zorunlu olan belgeler olduğuna dikkati çekti.

Yapılan açıklamada, “Bodrum katı dışında en çok bir katlı, bina yüksekliği 6 metreyi ve inşaat alanı 250 metrekareyi geçmeyen müstakil ve ayrık nizam yapıların yıkımı ile bir binada toplam alanı 250 metrekareyi ve kat inşaat alanının yüzde 10’unu aşmayan kısmi yıkımlarda yıkım planı düzenlenemez denilmektedir. Tüm binaların yıkım faaliyetlerinin, çevre ve insan sağlığı ile güvenliğine zarar vermeyecek şekilde ilgili yönetmelik kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzden ruhsat alınarak yapılması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ruhsat almadan binaların yıkılmaması gerekmektedir" diye konuştu.