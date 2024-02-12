Düzağaç Kültür Merkezi’nde taekwondo dersleri başladı

Gölcük Belediyesi tarafından tadilatı tamamlanarak yenilenen Düzağaç Kültür Merkezi’inde taekwondo dersleri başladı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, ilçedeki atıl yapıları dönüştürerek eğitim yuvalarına dönüştürüyor. Çalışmalar ile Gölcük Belediyesi tarafından devralınan eski santral binasını tadilattan geçirerek yeniledi. Tamamen yenilenen ve Düzağaç Kültür Merkezi olarak hizmet veremeye başlayan binada taekwondo dersleri başladı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, belediyenin taekwondo takımında spora başlayan çocuklar ve gençlerin ilk antrenmanını ziyaret etti.

KADINLAR VE GENÇLERE HİZMET EDECEK

Sporculara başarılar dileyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Ev hanımlarının da el sanatları kurslarında kendilerini geliştirmelerine imkân sağlayacak Düzağaç Kültür Merkezi, gençlerimizi ve kadınlarımızı sporla da buluşturacak. Kültür merkezi içerisinde; taekwondo derslerinin yanı sıra giyim, takı tasarım, el örgüsü ve ev tekstili ile kadınlara yönelik step-aerobik kursları hizmet verecek” dedi.

ÜCRETSİZ KURSLARA KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Ücretsiz düzenlenecek kurslara katılmak isteyenler için ise kayıt işlemleri ise devam ediyor. Düzağaç Kültür Merkezi’nde başvuruların başladığı kurslar için Gölcük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün (0262) 412 88 47 numaralı telefonundan bilgi alınabilecek.