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Düşündüren Masallar Şenliği coşkusu

YAŞAM 21.11.2022, 08:15
Düşündüren Masallar Şenliği coşkusu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin her yıl coşkuyla kutladığı Düşündüren Masallar Şenliği bu yıl da çocukların ve yetişkinlerin büyük ilgisiyle gerçekleştirildi. 4’üncüsü gerçekleştirilen Şenlik, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in çocukların eğitimi, gelişimi ve mutluluğu için bir şehir yaratmak amacıyla düzenleniyor. Yüzlerce çocuğun hayalleriyle geleceğini şekillendirirken, sorgulatan, dönüştüren 4. Düşündüren Masallar Şenliği, çocukların hafta sonunu renklendirdi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu'nda 4. Düşündüren Masallar Şenliği coşkuyla gerçekleştirildi. Şenlik programı kapsamında, çocuklar ve yetişkinler gün boyunca masal atölyelerine katıldı. Yazar Dr. Nilay Yılmaz danışmanlığında düzenlenen Düşündüren Masallar Şenliği’nde bu yıl “Ayna ayna söyle bana! Masalları böyle okusak acaba neler değişir hayatımızda?” sorusundan yola çıkıldı. Dünya Çocuk Kitapları Haftası, Çocuk Hakları Haftası, Dünya Özgürlük Günü, Dünya Felsefe Günü, Dünya Hoşgörü Günü, Dünya Oyun Günü ve Dünya Drama Günü şenlik teması kapsamında masallar aracılığıyla kutlandı.

Ziyaretçiler masal-ekoloji buluşmasında çevrenin; masal-oyun buluşmasında gerçekliğin ve temel hakların; masal-yoga ve yaratıcı dans buluşmasında fiziksel, zihinsel ve ruhsal farkındalığın; masal-görsel okuma ve sessiz kitap buluşmasında bakma ve görme eylemlerinin; masal-felsefe buluşmasında ise soru sormanın peşine düştüler. Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği yazar ve çizer üyelerinin -Aytül Akal, Çiğdem Gündeş, Filiz Tosyalı, Özlem Yıldız, Erol Büyükmeriç, Nilay Yılmaz ve Esra İlter Demirbilek’in- konuşmacı olduğu panelde masalların zaman içinde dönüşen ve dönüştüren yönlerine değinildi. Şenlik, Aslı Şişman, Bahar Gürey, Buket Canlı, Burcu Ceylan, Gökçe Türkmen, Kadriye Can, Mehlika Yazgıç, Mehmet Aytaç, Saliha Kömeçoğlu, Senem Kıroğlu Nane, Sevde Koyuncu, Sevim Demir Aytaç, Şennaz Uzun ve Yıldız Yaman’ın konuk eğitimci olduğu düşündüren masal etkinlikleri, yazarların imza günü ve etkileşimli masal anlatımları ile gün boyunca devam etti. Orkestra Aurora’nın muhteşem eserler seslendirdiği oda müziği konseriyle sona eren Düşündüren Masallar Şenliği’ni ziyaret eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, katılımcılara teşekkür ederek, bu yıl da çocukların geleceğine dokunan masallar ile Masal Şatosunda Düşündüren Masallar Şenliği’ni kutlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Her yıl Kasım ayında kutlanan Düşündüren Masallar Şenliği, masalları geçmişin yanı sıra bugünleri de anlamanın bir aracı ve köprüsü yapmayı hedefliyor. Masal Şatosu yıl boyunca yaptığı çalışmalarda da ziyaretçilerini sadece hayalleri değil, gerçekleri de bulma yolculuğuna davet ediyor.

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