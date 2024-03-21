Dünyayı dolaşan santur Bağcılar'da

Türkiye’nin sayılı santur sanatçılarından, santur çalarak dünyayı dolaşan Sedat Anar, Bağcılar Belediyesi “Ramazan Paylaştıkça Güzel” etkinliklerinde sahne aldıİSTANBUL (İGFA) - Bağcılar Belediyesi’nin Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda gerçekleştirilen Ramazan etkinlikleri tasavvufi müzik dinletisi ile başlayıp çeşitli çocuk etkinlikleri, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar ile ilçe sakinlerine Ramazan’ın maneviyatını yaşatmaya devam ediyor.

Türkiye’nin sayılı santur sanatçılarından, santur çalarak dünyayı dolaşan Sedat Anar, Bağcılar Belediyesi “Ramazan Paylaştıkça Güzel” etkinliklerinde sahne aldı.

Söylediği ilahiler ve deyişler ile Bağcılarlıların büyük beğenisini kazanan Sedat Anar ve “Bendir” çalgı ekibi ilçe sakinlerine muhteşem bir dinleti yaşattı. Bağcılarlı sanatseverler usta santur sanatçısı ve Bendir çalgı ekibine yoğun ilgi gösterdi.

Tüm programları yakından takip eden ve her iftarını Bağcılarlılar ile geçiren Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in konuşması esnasında bir vatandaş sahne önüne gelerek başkanına İstiklal Marşı’mızın ilk cümlesi olan “Korkma” diyerek destek gösterdi.

