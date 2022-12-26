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Dünyanın Türkiye’ye ilgisi katlanarak artıyor

YAŞAM 26.12.2022, 09:50
Dünyanın Türkiye’ye ilgisi katlanarak artıyor

Netflix’in yedi ülkede gerçekleştirdiği ‘Kültürel Yakınlık Araştırması’, eğlence servisindeki Türk yapımlarını izleyen kişilerin Türkiye’yi turist olarak ziyaret etme isteğinin 2.6 kat, Türkçe öğrenme isteğinin ise tam 4.6 kat arttığını ortaya çıkardı.İSTANBUL (İGFA) -Lider eğlence servisi Netflix, Türkiye'nin özgün hikayelerini 190 ülkeye taşımaya devam ediyor. Bugüne dek 30’un üzerinde yerli yapıma imza atan eğlence servisi, bu yapımlarının dünyanın farklı bölgelerinde yarattığı etkiyi ölçmek amacıyla kapsamlı bir kamuoyu araştırmasına imza attı.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ‘Netflix Kültürel Yakınlık Araştırması’na ABD, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, İspanya, Suudi Arabistan ve Şili’den 13 bin kişi katıldı. Araştırmanın en dikkat çekici sonuçları ise şöyle:

-Netflix üyeleri, Netflix üyesi olmayan kişilere kıyasla Türk yapımlarını 1.5 kat daha fazla izliyor. Başka bir deyişle Netflix, yerli yapımları daha görünür kılarak Türk kültürünün yeni coğrafyalara ulaştırılmasına aracı oluyor. 

-Netflix'teki Türk dizi ve filmleri izleyen kişilerin Türkiye'yi turist olarak ziyaret etme isteği, izlemeyenlere göre 2.6 kat daha fazla. Dünya genelinde turistik ilgisi en çok artan üç ülke ise sırasıyla Brezilya, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri.

-Dizi ve filmler, Türkçe’ye duyulan ilgiyi de arttırıyor. Netflix’teki Türk yapımlarını izleyen kişiler arasında “Türkçe öğrenmek istiyorum” diyenlerin oranı, izlemeyenlere göre 4.6 kat daha fazla. Türkçe’ye ilginin en çok arttığı ülke ise ABD.

-Netflix’teki yerli yapımları izleyenler arasında “Türk kültürüne ilgi duyuyorum” diyenlerin oranı, izlemeyenlerden yüzde 29 daha yüksek. Benzer şekilde Türk mutfağına ilgi yüzde 29, Türk tarihine ilgi yüzde 27, Türk edebiyatına ilgi ise yüzde 22 oranında artıyor.

-Netflix’teki Türk yapımlarını izleyenlerin Türk insanıyla tanışma, iş yapma isteği yüzde 27 oranında artıyor. “Türk yapımlarını izledikten sonra Türkiye’de üretilen ürün ve hizmetleri satın alma isteğim arttı” diyenlerin oranı ise yüzde 17.

-Araştırma, kreatif sektöre ilginin de katlanarak arttığını gösteriyor. Türk yapımlarını izleyen kişilerin Türk yönetmenlere ilgisi 4.6 kat, oyunculara ilgisi 4.9 kat artarken; oyuncuları sosyal medyada takip etme oranı tam 5.2 katına çıkıyor.

YERLİ YAPIMLAR ONLARCA ÜLKEDE TOP 10 LİSTELERİNDE

Bugüne dek Netflix Türkiye imzasını taşıyan yapımlar, onlarca ülkede en çok izlenenler arasına girmeyi başardı. Geride bırakmaya hazırlandığımız 2022 yılında 45 ülkede ‘Top 10 Dizi’ listelerine giren Zeytin Ağacı ve 35 ülkede aynı başarıyı tekrarlayan Yakamoz S-245 bunlardan yalnızca birkaçı. Filmlerde ise yine bu yıl yayınlanan Sen Yaşamaya Bak 76 ülkede, Aşk Taktikleri ise 70 ülkede ‘Top 10 Film’ listelerinde yer aldı.

2023 yılında 190 ülkede yayınlanacak Netflix dizileri arasında, başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in yer aldığı Şahmaran, Perihan Mağden'in aynı adlı romanından uyarlanan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne, Çağan Irmak’ın yaratıcısı olduğu ve yönetmenliğini üstlendiği Yaratılan gibi çok sayıda ilgi çekici yapım bulunuyor. Nejat İşler’in başrolünü üstlendiği İyi Adamın 10 Günü, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’u yeniden bir araya getiren Last Call For Istanbul ve Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı Ayzek ile Bir Gece ise gelecek yıl 223 milyon Netflix üyesiyle buluşacak filmlerden yalnızca birkaçı.

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