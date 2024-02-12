Dünyanın en uzun insanına dünyanın en büyük yüzüğü yapıldı

Türkiye’nin tanıtımına büyük katkı sağlayan dünyanın en uzun insanı Mardin’li Sultan Kösen’e Mardin Artuklu Üniversitesi telkari atölyesinde hazırlanan özel gümüş yüzük hediye edildi.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - 27,5 santimetre ile dünyanın en büyük ellerine de sahip olan Kösen’e ellerine uygun olarak Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı Midyat Telkari Atölyesinde hazırlanan özel yüzük Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar tarafından kendisine hediye edildi.

Tasarımı Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar’a ait olan yüzüğün taş dizaynı İbrahim Cihan usta, işçiliği ise Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat Telkâri Atölyesi telkâri ustası Murat Aslan tarafından yapıldı.

REKTÖR ÖZCOŞAR: SULTAN KÖSEN İÇİN YÜZÜK TASARLADI Özel olarak Sultan Kösen için yüzüğü tasarlayan Özcoşar, dünyanın en büyük ellerine sahip Sultan’a üniversitemiz atölyelerinde yapılan telkâri yüzüğün çok yakıştığını söyledi.

Üniversite bünyesinde açılan telkari atölyemizde işlenen yüzük Sultan Köse’nin parmağına uygun bir şekilde işlendiğini belirten Özçoşar,” 2009 yılında 2 metre 51 santimetre boyu ile ‘dünyanın en uzun boylu adamı’ unvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Sultan Kösen 15 yıldır bu rekorunu koruyor. Kösen, aynı zamanda 27,5 santimetre büyüklükleri ile dünyanın en büyük ellerine de sahiptir.”dedi.

Kendisi için özel tasarlanan ve Mardin Artuklu Üniversitesi telkari atölyesinde üretilen yüzük nedeniyle teşekkürlerini ileten dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen, 15 yıldır elinde tuttuğu dünyanın en uzun boylu insanı unvanıyla yeniden yer aldığı 2024 Guiness Rekorlar Kitabını Rektör Özcoşar’a hediye etti.