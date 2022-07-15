Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu... İstanbul sondan üçüncü

Dünyanın En İyi Şehirleri 2022 listesi açıklanırken, 53 şehrin olduğu listede Türkiye’den sadece İstanbul yer aldı.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın En İyi Şehirleri 2022 listesi belli oldu.

Her yıl binlerce kişiyle yapılan anket sonuçları ile hazırlanan listede restoranlar, barlar, galeriler, gece hayatı, sürdürülebilirlik, toplu taşıma ve sanat etkinlikleri gibi faktörler baz alınarak belirlendi.

53 şehrin yer aldığı veride Türkiye’den sadece İstanbul yer aldı.

Ajans Press’in, Time Out dergisi verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Dünyanın En İyi Şehirleri 2022 raporunda İstanbul 50. sırada yer buldu.

Listenin ilk 10’unda yer alan en iyi şehirler ise; Edinburgh (İskoçya) ,Chicago (ABD), Medellin (Kolombiya), Glasgow (İskoçya), Amsterdam (Hollanda), Prag (Çekya) , Marakeş (Fas), Berlin (Almanya), Montreal (Kanada), Kopenhag (Danimarka).