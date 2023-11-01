Dünyanın derdi Muratpaşa’da konuşulacak

Muratpaşa Belediyesi, Uluslararası Grup Psikoterapisi ve Grup Süreçleri Derneği’nin (IAGP) savaş, siyasi baskılar, doğal afetler ve diğer zor durumlarla ilgili yeni çalışma stratejisini oluşturacağı travma ve afet konferansına ev sahipliği yapıyorANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, Uluslararası Grup Psikoterapisi ve Grup Süreçleri Derneği’nin (IAGP) savaş, siyasi baskılar, doğal afetler ve diğer zor durumlarla ilgili yeni çalışma stratejisini oluşturacağı travma ve afet konferansına ev sahipliği yapıyor.

29 ülkeden yaklaşık 70 konuşmacının yer alacağı etkinlik 3-5 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

Klinik uygulama, danışmanlık, eğitim, bilimsel çalışmalar ve sosyo-kültürel ortamlara uygulanan grup psikoterapisi, grup sürecinin gelişmesi ve incelenmesi üzerine çalışmalar veren IAGP, Türkiye’de ilk konferansını Antalya Muratpaşa’da topluyor. IAGP, Muratpaşa Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştireceği konferansta savaş, siyasi baskılar, doğal afetler ve diğer zor durumlarla ilgili yeni çalışma stratejisi oluşturacak.

ABD’den Meksika’ya kadar 29 farklı ülkenin katıldığı konferansın ana temasınıbireysel acıyı paylaşmak ve toplu travmaoluşturuyor. Program süresince paralel eğitim gruplarıyla atölye çalışmaları, özel hedef gruplarıyla görüşmeler, çalıştaylar, paneller ve sempozyumlar yapılacak. 3-5 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek konferansın açılışı 3 Kasım’da Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Açılışta Belediye BaşkanıÜmit Uysal da konuşmacı olacak. Program, açılışın ardından Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde (ASSİM) devam edecek.