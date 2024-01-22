Dünyada 7 Din Ve 7 Dilin konuşulduğu tek şehir MARDİN

Mardin Milletvekili Dr. Muhammed Adak, Mardin’deki kültür mozaiği, dinlerin ve dillerin bir arada barış içinde yaşamasının Mardin’deki kadim dostluğa ve kardeşliğe dayandığını belirtti.ŞEHMUS EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin’deki birlikte yaşama kültürünü değerlendiren Mardin Milletvekili Dr. Muhammed Adak, 30 medeniyetin izlerini taşıyan Mardin'in, tarih boyunca Kürt, Türk, Arap, Süryani, Yezidi, Yahudi, Ermeni olmak üzere 7 din ve 7 dilin mensuplarını, asırlardır aynı çatı altında bir arada yaşadığını söyledi.

Tarih boyunca bir arada yaşamayı başaran bu farklılıkların, dünya da bir ilk olduğunu ifade eden Adak,” Mardin'in, tarih boyunca hiçbir zaman etnik çatışmaya, ırkçılığa, ayrımcılığa prim vermedi. Mardin halkı kadirşinastır, misafirperverdir, nezaketli ve zariftir. Kendi topraklarında Ermeniyi, Yahudiyi, Kürdü, Arabı, Türkü, Yezidisini ve birçok farklı dinleri ve dilleri bir arada barındırmıştır. Bir taraftan ezanın çan sesi ile harmanlaştığı, diğer taraftan farklı dinlerin ve dillerin Halil İbrahim'in sofrasını paylaştığı bir kente sahibiz. Ve hiçbir zaman ayrımcılık, kavga, sürtüşme yaşanmamıştır. Fitne fesata fıesat vermemek için çaba göstermektedir. Mardin, Kadim bir şehirdir ve geleneklerine bağlıdır. İnsanları da vatanına, toprağına bağlıdır.” dedi.

7 DİN, 7 IRKIN BULUNDUĞU; 7 DİLİN KONUŞULDUĞU DÜNYADA TEK ŞEHİR Babiller, Asurlar, Hititler, Urartular, Persler, Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Artukoğulları ve Osmanlılar dönemlerinde hep yerleşim merkezi olan Mardin, renkli bir kültürel yapıya sahip olduğunu kaydeden Adak,” Ulucami'nin minaresi Mezopotamya Ovasına hakim bir konumdadır. Bu nokta ziyaretçilerin Mardin'de en çok uğradığı yerlerden biridir. Farklı 7 din, 7 ırkın bulunduğu; 7 dilin konuşulduğu binlerce yıllık bir medeniyet merkezini, kültürler mozaiğini anlatmak tarihçilerimize düşüyor. Venedik ve Kudüs'ten sonra tamamı SİT olan dünyadaki üç şehirden biri olan Mardin, günden güne daha çok kişi tarafından keşfediliyor. Tepede bir kale, eteklerde sarı taşlarla ilmek ilmek işlenmiş sanat harikaları ve aşağıda uçsuz bucaksız bereketli ovaya sahibiz” şeklinde konuştu.

"MARDİN, TURİZİMDE DÜNYA KENTİ OLACAK" Mardin’in, önemli hedefleri olduğunu kaydeden Adak,” Bu hedeflerin başında Mardin'i dünyanın önemli tarihi kentlerin arasına sokmaktır. Turizmden sanayiye, tarımdan kültürel zenginliğe kadar Mardin’i dünyanın sayılı kentleri arasına sokmak için projeleri adım adım hayata geçiştireceğiz. Öncelikle kentin turizmini canlandırmak için rehabilitasyon projelere ağırlık vermektir. Mardin, doğal ve tarihi değerleri açısından turizm potansiyeli yüksek bir şehir. Kültür Turizm Bakanlığı tarafından kentsel sit alanı olarak belirlenen Mardin'in turizm altyapısı, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi sağlandı. Proje kapsamında, mevcut koruma planlarına uygun olarak Mardin kentsel sit alanındaki ana ulaşım yolu olan 1. Cadde ve eski canlılığını büyük ölçüde yitirmiş olan zanaat sokaklarının rehabilitasyonla daha cazip bir hale getirilmesi ve gelen turist sayısı artırılarak, konaklama sorunlarının minimum düzeye indirilmesi çerçevesinde önemli çalışmalara ağırlık verilmektedir.” İfadelerini kullandı.

"MARDİN'İN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR"

Mardin'i, Dünya kültür başkenti yapmak için hep birlikte mücadele etmek gerektiğini vurgulayan Adak,, şunları kaydetti: ”Şu an süren çok önemli bir çalışma olan kentsel sit alanının rehabilitasyonuna yönelik olarak TOKİ, Mardin Valiliği ve Mardin B.şehir Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü 'Eski Mardin Kentsel Dönüşüm Projesi' ile Sit alanındaki uygunsuz yapıları yavaş yavaş yıkılıyor. Tarihi kentin gerçek kimliğine bürünmesi için ne gerekiyorsa yapılacak. Tarihi kentin ortaya çıkarılması için gayret gösterilmektedir. Yani 100 yıl önceki tarihi dokusuna bürünmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.” dedi

"MARDİN’İN HEDEFİ UNESCO'YA GİRMEK"

Mardin'in, dünya mimarisinin önemli şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Adak,” şöyle devam etti: ”Mardin'in tarihi dokusunun korunması ve dünya kültür mirası olması için eksiklerimizi tamamlamak için çaba gösteriyoruz. İnşallah Mardinimizi de UNESCO listesinde göreceğiz. Bunu yaparken de öncelikle turizmin gelişmesini sağlamaktır. Turizm sektöründe hizmet veren mevcut işletmelerin canlanması ve yeni işletmelerin oluşturulması gerekmektedir. Bu bağlamda, dışarıdan işletmelerin ve işletmecilerin Mardin'de faaliyete başlaması lokomotif etkisi gösterecektir. Son yılların turizm gözde merkezi olan Mardin'de hedeflerinin 5 yıl içinde 5 milyon turist getirisini sağlamak. Mardin'de turizm sadece dört ayla sınırlı olmamalıdır. Öncelikli hedefimiz, turizmi 12 aya yaymaktır.”

MARDİN'de 469 PROJE UYGULANIYOR 2023 yılında Mardin’de kamu kurum ve kuruluşların, belediyelerin ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 469 proje uygulandığını kaydeden Adak,” 160 projenin tamamlandığını, 145 projenin devam ettiğini ve 164 projenin etüt proje aşamasındadır. Bu projelerin toplam tutarının 56 milyar 997 milyon 716 bin Türk Lirası olduğunu, 2023 yılı 4. dönem sonu itibariyle 4 milyar 273 milyon 338 bin lira harcandı. Şubat ayında Mardin İl Halk Kütüphanesi ihalesi yapılacaktır. Yaklaşık 10 bin metrekarelik alan üzerinde, 500 kişilik konferans salonunun olduğu modern bir kütüphaneyi Mardin’e kazandıracağız. Mardin’e en güzel hizmetleri yapmak için hep birlikte ve hemşehrilerimizin destekleriyle çalışıyoruz”. şeklinde açıklamalarda bulundu.