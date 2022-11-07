Dünyaca ünlü şefler Haliç'te buluşacak

Dünya gastronomi etkinlikleri içerisinde ilk 4 sırada yer alan VII. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı, 19-20 Kasım 2022 tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde kapılarını yeniden açıyor.İSTANBUL (İGFA) - Dünyaca Ünlü Şefler ve Gastronomi Profesyonelleri Gastromasa Konferansı’nda Sürdürülebilirlik ve Biyoçeşitlilik temasında bir araya geliyor.

Bu sene “Sürdürülebilirlik & Biyoçeşitlilik” teması çerçevesinde şekillenecek olan VII. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı; Gastromasa Pastry, Gastromasa Bar ve Gastromasa Hospitality olarak 4 yeni konsepti ile Gastromasa’nın çatısı altında yer alarak dünya gastronomisine damgasını vurmaya hazırlanıyor.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ YILDIZ ŞEFLERİ VE PASTA ŞEFLERİ

Ana sahnede Joan Roca, Elena Arzak, Rasmus Munk, Alex Atala, Dan Barber, Albert Adria, Andoni Luis Aduriz, Antonio Bachour, Virgilio Martinez Ana Ros, Andrea Berton, Andrea Tortora, Benoit Charvet, Christian Le Squer, David Gil, Diego Guerrero, Dinara Kasko, Eric Vildgaard, Franco Pepe, Gianluca Fusto, Hélène Pietrini, Ignacio Echapresto Garcia, James Lowe, Janice Wong, Jeremy Chan, Jorge Vallejo, Leonor Espinosa, Manoella Buffara, Mitsuharu Tsumura, Nadia Sammut, Nicolai Ellitsgaard, Norbert Niederkofler, Paco Torreblanca, Philippe Bernachon, Riccardo Camanini, Santiago Lastra, Selassie Atadika, Simon Rogan, Thomas Bühner, Torres Brothers, Corrado Assenza gibi yıldız şefler ve pasta şefleri, gastronomi tutkunlarıyla bir araya gelecek.

15. yılını geride bırakan Sözen Organizasyon tarafından gerçekleştirilecek konferans, bu sene sektörün nabzını tutacak konular, ilgi çekici workshoplar ve sürdürülebilir markaların katılımıyla misafirlerini ağırlayacak.