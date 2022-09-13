Dünyaca ünlü profesörlerden İzmit’teki Çukurbağ Kazısına ziyaret

Kocaeli'de İzmit Belediyesi tarafından desteklenen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kocaeli Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü Başkanlığı'nca yürütülen ve Çukurbağ kurtarma kazısına Cambridge Üniversitesi’nin ünlü profesörlerinden ziyaret gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Çukurbağ Kurtarma Kazısı bilimsel danışmanı Oxford Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tuna Şare Ağtürk’ün daveti ile Kocaeli Arkeoloji Müzesi’ndeki Çukurbağ rölyeflerini görmek için İzmit’e gelen Cambridge Üniversitesi Arkeolojik araştırmalar direktörü, dünyaca ünlü Profesör Andrew Wallace-Hadrill ve yıllarca Pompei kazılarında çalışan Londra Üniversitesi’nden Profesör Sophie Hay Kocaeli Arkeoloji Müzesi’ni ve Çukurbağ’daki kazı alanını ziyaret ettiler.

Kocaeli Arkeoloji Müzesi Müdür Yardımcısı Halil Akman, Çukurbağ kazı ekibi ve İzmit Belediyesi Kültür Müdürü Ceren Cömert tarafından ağırlanan hocalar, Nikomedia arkeolojisinin geleceği için çok heyecanlı olduklarını kaydetti.

Profesörler, Çukurbağ rölyeflerinin tamamının sergiye konulması sonrasında İzmit’i ve Kocaeli Arkeoloji Müzesini tekrar ziyaret etmek istediklerini dile getirdi.