Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz'ün oğlu dünyaevine girdi

Dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ün oğlu Oliver Mustafa Öz, Katherine Ballantine Flinn ile evlendi. Düğünden fotoğraflar paylaşan Dr. Öz, "Bir ebeveynin en büyük mutluluğu çocuklarımızın akıllıca kararlar verdiğini görmektir ve Oliver da mükemmel eşi Flinn ile evlenerek bunu başardı" ifadelerini kullandı.abdpost.com / ABD (İGFA) - ABD'de yaşayan ünlü Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ün oğlu Oliver Mustafa Öz, Katherine Ballantine Flinn ile dünyaevine girdi.

Dr. Öz, sosyal medyada düğünden fotoğraflar paylaşarak, "Oğlum Oliver bu hafta sonu evlendi! Kendi evliliğim hayatımın en iyi kararı oldu. Bir ebeveynin en büyük mutluluğu, çocuklarımızın doğru değerlere dayalı akıllıca kararlar verdiğini görmektir ve Oliver bunu mükemmel eşi Katherine Ballantine Flinn ile evlenerek yaptı" notunu düştü.

Öz, eşi Lisa Öz ve Daphne, Zoe ve Arabella adındaki üç kızının yer aldığı kareleri de paylaştı.

HAZİRAN 2022'DE NİŞANLANMIŞLARDI

Hatırlanacağı gibi Oliver ve Flinn Haziran 2022'de nişanlanmıştı. Çift, geçtiğimiz yılın Eylül ayında arkadaşları ve aileleriyle birlikte nişan partisi gibi görünen fotoğraflar yayınlamış ve "Bu günü bizim için bu kadar özel kılan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullanmıştı.