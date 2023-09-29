Dünya Temizlik Günü'nde atıklar geri dönüşüme kazandırıldı

2012 yılından bu yana Türkiye genelinde temizlik faaliyeti gerçekleştiren Let’s Do It Türkiye’nin Dünya Temizlik Günü etkinliğine destek sağlayan DyDo Drinco Türkiye, İstanbul ve Sakarya’da yapılan etkinlikte çöpleri geri dönüştürülebilir şekilde ayrıştırarak toplamaya yardımcı oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Paraşüt Tepe ve Sarıyer Kısıklı Plajı’nda bu özel gün kapsamında temizlik işlemleri etkinliği DyDo Drinco Türkiye gönüllüleri ile gerçekleştirildi.

TÜM DÜNYA İLE AYNI GÜNDE ÇEVRE BİLİNCİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Daha yaşanabilir bir dünya için çevre bilincinin arttırıldığı Dünya Temizlik Günü, Türkiye’de de tüm dünya ile birlikte aynı gün kutlandı.

Düzenlenen etkinlikler kapsamında gönüllüler ile birlikte çevredeki çöpler temizlendi. Dünya genelinde 193 ülkede faaliyet gösteren Let’s Do It ile DyDo Drinco Türkiye tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında çevre farkındalığının oluşturulması için önemli mesajlar verildi.