Son Dakika

Dünya Tasarruf Günü'nde 'ulusal' kampanya

YAŞAM 30.10.2023, 11:34
Dünya Tasarruf Günü'nde 'ulusal' kampanya

Türkiye’nin öncü sivil toplum kuruluşu Gıda Kurtarma Derneği (GKTD), 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü kapsamında Ulusal Bağış Kampanyası’nı hayata geçirdi.İSTANBUL (İGFA) - Dünya Tasarruf Bankaları Enstitüsü’nün (WSBI – World SavingsBanksInstitute) 1924 yılında kurulmasından bu yana tasarruf etmenin ülkeler ve Dünya için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak ve toplumsal düzeyde bilinci artırmak, bireyleri tutumlu olmak adına teşvik etmek amacıyla 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü olarak kutlanıyor.

Bu özel gün kapsamında Türkiye’nin ilk ve tek teknoloji tabanlı, bütünsel atık yönetimi şirketi Fazla ve Gıda Kurtarma Derneği Ulusal Bağış Kampanyası’nı hayata geçirdi. Kurumların depolarında bulunan fazla ürünleri ihtiyaç sahipleri ile buluşturmaları için çağrı niteliği taşıyan bu kampanya ile Fazla ve GKTD; israfın önüne geçerek çevresel fayda yaratmayı ve gerçekleştirilen bağış operasyonları ile kurumlar için finansal avantajlar sağlarken ulusal çapta sosyal etki yaratmayı amaçlıyor.

Fazla Kurucu Ortak ve CEO’su Olcay Silahlı, “Sosyal etkiyi işin kalbine yerleştirmiş bir ekip olarak bağış odağıyla başladığımız Dünya’yı kurtarma yolculuğunda önceliğimiz ülkemizde adil ve sürdürülebilir sistemler kurmaktı. Bu doğrultuda 2017 yılında kuruluşuna önayak olduğumuz ve alanında lider bir sivil toplum kuruluşu olarak konumlandırdığımız Gıda Kurtarma Derneği ile eşi benzeri olmayan, dijital bir bağış altyapısı ve geniş bir paydaş ekosistemi geliştirmiş olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bugün Türkiye’nin 68 şehrinde günlük faaliyet gösteriyor, düzenli olarak 1.5 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşıyoruz" dedi.

Silahlı, Dünya Tasarruf Günü kapsamında başlatılan Ulusal Bağış Kampanyası ile kurumların fazla ürünlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak yaratabileceği faydayı deneyimlemesini, döngüsel ekonomiye katkı sağlarken finansal fayda yaratmasını ve sürdürülebilirlik hedeflerine kolayca ulaşmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 30
2. Galatasaray 10 28
3. A.Demirspor 10 20
4. Kasımpasa 10 18
5. Trabzonspor 10 16
6. Beşiktaş 9 16
7. Kayserispor 10 16
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 10 14
10. Sivasspor 10 13
11. Ankaragücü 10 12
12. Antalyaspor 10 12
13. Karagümrük 10 10
14. Alanyaspor 10 10
15. Konyaspor 10 9
16. Gaziantep FK 9 9
17. Başakşehir 10 8
18. Pendikspor 10 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 9 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 24
2. Göztepe 10 20
3. Kocaelispor 10 20
4. Bandırmaspor 10 19
5. Gençlerbirliği 10 18
6. Bodrumspor 10 17
7. Sakaryaspor 10 15
8. Manisa FK 10 14
9. Ahlatçı Çorum FK 10 14
10. Keçiörengücü 10 14
11. Erzurumspor 10 13
12. Adanaspor 10 12
13. Boluspor 10 12
14. Şanlıurfaspor 10 10
15. Ümraniye 10 8
16. Tuzlaspor 10 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 10 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 26
2. Arsenal 10 24
3. M.City 10 24
4. Liverpool 10 23
5. Aston Villa 10 22
6. Newcastle 10 17
7. Brighton 10 17
8. M. United 10 15
9. West Ham United 10 14
10. Brentford 10 13
11. Chelsea 10 12
12. Wolves 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Fulham 10 12
15. Everton 10 10
16. Nottingham Forest 10 10
17. Bournemouth 10 6
18. Luton Town 10 5
19. Burnley 10 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 28
2. Girona 11 28
3. Atletico Madrid 10 25
4. Barcelona 11 24
5. Real Sociedad 11 19
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Rayo Vallecano 11 17
8. Real Betis 11 17
9. Valencia 11 15
10. Las Palmas 11 14
11. Osasuna 11 13
12. Getafe 11 12
13. Sevilla 10 10
14. Cadiz 11 10
15. Mallorca 11 9
16. Villarreal 10 9
17. Deportivo Alaves 11 9
18. Celta Vigo 11 6
19. Granada 10 6
20. Almeria 11 3