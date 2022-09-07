Dünya şampiyonu yüzücüler Kocaeli’de kulaç atacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleşecek Kocaeli Uluslararası Açık Su Yüzme Şampiyonası Golden Cup 2022’nin lansmanı yapıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘Spor kenti Kocaeli’ vizyonu kapsamında düzenlenen ya da desteklenen etkinliklerle şehrin spor kültürünü ve marka değerini geliştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde 10 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek Kocaeli Uluslararası Açık Su Yüzme Şampiyonası Golden Cup 2022’nin lansmanı yapıldı.

Kumcağız Gençlik ve Spor Kampı’nda düzenlenen lansmana Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Spor Şube Müdürü Alparslan Arslan, Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su Yüzme Teknik Kurul Üyesi Sabri Bozca, Avrupa Yüzme Birliği Len Delegesi Aleksandar Malenko, Macaristan Milli Takım Sporcusu olimpik yüzücü Ana Olasz, yüzme il temsilcisi Talha Altuntaş katıldı.

ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR DEVAM EDECEK

Toplantıda ilk olarak konuşan Yıldırım, “Sporun her alanında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde ve Başkanımız Tahir Büyükakın’ın destekleriyle ‘Spor Kenti Kocaeli’ vizyonunda hareket etmeye devam ediyoruz” dedi.

Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su Yüzme Teknik Kurul Üyesi Sabri Bozca ise, konuşmasına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’a destekleri için teşekkür ederek başladı.

Şampiyonanın önemine dikkat çeken Bozca, “Gelen sporcularımız dünya ve Avrupa çapında çok iyi yüzücüler. Kocaeli, Açık Su Yüzme Şampiyonalarında bilinen bir il. Kocaeli denildiğinde su sporları akla geliyor” dedi.