Dünya Kadın Yürüyüşü 25. yılında Türkiye’de buluşuyor
5 kıtadan 63 ülkeden kadınların 1998’de başlattığı en uzun yürüyüş, Dünya Kadın Yürüyüşü 13. Uluslararası Toplantısı 6-12 Ekim tarihleri arasında Ankara’da yapılıyor.ANKARA (İGFA) - Dünyanın 5 kıtasından 63 ülkeden kadınların kurduğu uluslararası feminist hareket Dünya Kadın Yürüyüşü - DKY (World March Of Women - WMW), 13. Uluslararası Toplantısı’nı Ankara’da yapacak. Dünya Kadın Yürüyüşü’nün iki yılda bir yaptığı uluslararası toplantıların 13’üncüsü için 5 kıta, 63 ülkeden 130 delege 6, 7 ve 8 Ekim’de bir araya gelecek.
6 Ekim’de 29 Ekim Kadınları Derneği ile birlikte Belediye-İş Konferans Salonu’nda yapılacak “Bahriye Üçok’tan Günümüze: Dünyada Kadınların Laiklik Mücadelesi” paneline Türkiye’den Şenal Sarıhan, Pakistan’dan Bushra Khaliq, Cezayir’den Şerifa Kheddar, Mali’den Nana Aicha Cisse katılacak. Panelde Fransızca-İngilizce-Türkçe simultane çeviri yapılacak.
Yarın saat 15.30’da Tandoğan Meydanı’ndan AnıtPark’a “Yaşamak için direniyor, değiştirmek için yürüyoruz!” sloganıyla uluslararası yürüyüş var. Anıtpark’ta DKY’nin 25. yılı Jehan Barbur, Fındıklı Kadın Korosu ve Afrikalı kadınların dans gösterileriyle kutlanacak.
Dünya Kadın Yürüyüşü nedir?
Dünya Kadın Yürüyüşü - DKY (World March Of Women - WMW), yoksulluk ve kadına yönelik şiddete karşı dünyanın 5 kıtasından 63 ülkeden kadınların kurduğu uluslararası feminist bir hareket olarak örgütlenmeye 1998’de Kanada, Quebec’te başladı. 2022 yılında Yıldız Temürtürkan’ın uluslararası koordinatör seçilmesiyle DKY uluslararası temsilciliği Türkiye’ye taşındı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|21
|2. Galatasaray
|7
|19
|3. A.Demirspor
|8
|17
|4. Beşiktaş
|7
|13
|5. Trabzonspor
|8
|12
|6. Kasımpasa
|7
|12
|7. Hatayspor
|7
|11
|8. Rizespor
|7
|11
|9. Sivasspor
|8
|10
|10. Kayserispor
|8
|10
|11. Alanyaspor
|8
|10
|12. Ankaragücü
|8
|9
|13. Antalyaspor
|7
|9
|14. Konyaspor
|7
|9
|15. Karagümrük
|8
|6
|16. Gaziantep FK
|7
|6
|17. Başakşehir
|7
|4
|18. Pendikspor
|8
|4
|19. İstanbulspor
|6
|2
|20. Samsunspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|7
|18
|2. Bandırmaspor
|8
|16
|3. Kocaelispor
|8
|16
|4. Bodrumspor
|7
|14
|5. Gençlerbirliği
|8
|14
|6. Manisa FK
|8
|13
|7. Ahlatçı Çorum FK
|8
|13
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Göztepe
|7
|11
|10. Erzurumspor
|8
|10
|11. Sakaryaspor
|8
|9
|12. Şanlıurfaspor
|8
|9
|13. Adanaspor
|7
|6
|14. Boluspor
|7
|6
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Altay
|7
|5
|17. Tuzlaspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|8
|20
|2. M.City
|7
|18
|3. Arsenal
|7
|17
|4. Liverpool
|7
|16
|5. Aston Villa
|7
|15
|6. Brighton
|7
|15
|7. West Ham United
|7
|13
|8. Newcastle
|7
|12
|9. Chelsea
|8
|11
|10. Crystal Palace
|7
|11
|11. Fulham
|8
|11
|12. Brentford
|8
|10
|13. M. United
|8
|9
|14. Nottingham Forest
|7
|8
|15. Everton
|8
|7
|16. Wolves
|7
|7
|17. Luton Town
|8
|4
|18. Burnley
|8
|4
|19. Bournemouth
|8
|3
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|9
|24
|2. Girona
|9
|22
|3. Barcelona
|8
|20
|4. Athletic Bilbao
|9
|17
|5. Atletico Madrid
|7
|16
|6. Real Sociedad
|8
|15
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Rayo Vallecano
|8
|12
|9. Valencia
|8
|10
|10. Osasuna
|9
|10
|11. Getafe
|8
|9
|12. Cadiz
|9
|9
|13. Villarreal
|8
|8
|14. Las Palmas
|8
|8
|15. Sevilla
|7
|7
|16. Mallorca
|8
|7
|17. Deportivo Alaves
|8
|7
|18. Celta Vigo
|8
|5
|19. Granada
|8
|5
|20. Almeria
|9
|3