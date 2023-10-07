Dünya Kadın Yürüyüşü 25. yılında Türkiye’de buluşuyor

5 kıtadan 63 ülkeden kadınların 1998’de başlattığı en uzun yürüyüş, Dünya Kadın Yürüyüşü 13. Uluslararası Toplantısı 6-12 Ekim tarihleri arasında Ankara’da yapılıyor.ANKARA (İGFA) - Dünyanın 5 kıtasından 63 ülkeden kadınların kurduğu uluslararası feminist hareket Dünya Kadın Yürüyüşü - DKY (World March Of Women - WMW), 13. Uluslararası Toplantısı’nı Ankara’da yapacak. Dünya Kadın Yürüyüşü’nün iki yılda bir yaptığı uluslararası toplantıların 13’üncüsü için 5 kıta, 63 ülkeden 130 delege 6, 7 ve 8 Ekim’de bir araya gelecek.

6 Ekim’de 29 Ekim Kadınları Derneği ile birlikte Belediye-İş Konferans Salonu’nda yapılacak “Bahriye Üçok’tan Günümüze: Dünyada Kadınların Laiklik Mücadelesi” paneline Türkiye’den Şenal Sarıhan, Pakistan’dan Bushra Khaliq, Cezayir’den Şerifa Kheddar, Mali’den Nana Aicha Cisse katılacak. Panelde Fransızca-İngilizce-Türkçe simultane çeviri yapılacak.

Yarın saat 15.30’da Tandoğan Meydanı’ndan AnıtPark’a “Yaşamak için direniyor, değiştirmek için yürüyoruz!” sloganıyla uluslararası yürüyüş var. Anıtpark’ta DKY’nin 25. yılı Jehan Barbur, Fındıklı Kadın Korosu ve Afrikalı kadınların dans gösterileriyle kutlanacak.

Dünya Kadın Yürüyüşü nedir?

Dünya Kadın Yürüyüşü - DKY (World March Of Women - WMW), yoksulluk ve kadına yönelik şiddete karşı dünyanın 5 kıtasından 63 ülkeden kadınların kurduğu uluslararası feminist bir hareket olarak örgütlenmeye 1998’de Kanada, Quebec’te başladı. 2022 yılında Yıldız Temürtürkan’ın uluslararası koordinatör seçilmesiyle DKY uluslararası temsilciliği Türkiye’ye taşındı.