'Dünya Düzce Günleri'nde coşku bitmiyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafındanDüzce’nin; Türkiye’de ve Dünya da tanıtımına katkı sağlamak için bu yıl ilkini gerçekleştirdiği Dünya Düzce Günleri etkinliklerinin üçüncü günü de muhteşem konser ve etkinliklerle devam ederken, vatandaşlar Düzceli Sanatçı Tefo-Seko ve Ayaz Erdoğan’la coştu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Dünya Düzce Günleri’nin üçüncü gününde Tefo-Seko ve Ayaz Erdoğan sahne alarak Düzcelileri söyledikleri şarkılarla eğlendirdi.

Düzce Gürcü Kültür Derneği’nin sahne aldığı programda Düzceliler Gürcü şarkılarıyla eğlenirken şarkılara ve danslara eşlik ettiler.

Düzce Belediyesi'nin sürpriz gruplarından biri olan Tefo-Sekoöncesinde DJ Uğur performansı ile alanı coşturdu.

Anıtpark meydanında kurulan sahnede rap müziği sevenlerle bir araya gelen Tefo-Seko grubuna DJ Uğur da eşlik etti. Düzce Anıtpark meydanını hınca hınç dolduran Düzceliler, Tefo-Seko grubunun sahneye çıkması ile birlikte coşkuyu iki katına çıkardı.

Düzce Belediyesi tarafından 8 gün boyunca Dünya Düzce Günleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler zincirininüçüncü gününde rap sanatçısı Ayaz Erdoğan rüzgarı esti.

Sahneye çıktığı andan itibaren hiç durmadan şarkıları söyleyen Ayaz Erdoğan, büyük alkış aldı. Dünya Düzce Günleri etkinliklerine katılan sanatçı ve gruplara Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından hazırlanan plaketler takdim edildi.