Dünya Çevre Günü Osmangazi'de etkinliklerle kutlanacak

Osmangazi Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Macera Bursa’da düzenlenecek etkinliklere tüm çocukları ve vatandaşları davet etti.BURSA (İGFA) - Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Macera Bursa’da bir dizi etkinliği hayata geçirecek. Birbirinden eğlenceli ve keyifli etkinliklerin yer aldığı kutlama programı, saat 10.00’da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın konuşması ile başlayacak. Etkinlikler kapsamında en çok atık toplayan okullara ödülleri düzenlenecek tören ile verilecek.

Gün boyu devam edecek etkinlikler kapsamında geri dönüşüm atık eşleştirme yarışması düzenlenecek. Okulların hazırlamış olduğu çevre ile ilgili fotoğraf ve karikatür sergisi katılımcıların beğenisine sunulacak. Ayrıca, öğrenciler tarafından atık materyallerden hazırlanan yaratıcılık çalışmaları da etkinlik alanında yerini alacak. Katılımcılar, geri dönüşüm atölyesinde gerçekleştirilecek çalışmalar ile çevre dostu uygulamalar hakkında bilgi sahibi olacak.

Birbirinden renkli stantlar, atölyeler ve etkileyici sunumlarla gerçekleştirilecek 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlamaları sonunda katılım sağlayan öğrenci ve vatandaşlara tohumlu kalem, kumbara ve fidan dağıtımı yapılacak.