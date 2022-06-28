Dünya Barış Bayraktar'ın başarısını konuşuyor

Başarı engel tanımadı, Para Dans sporcusu Barış Bayraktar ismini tüm dünyaya “Türk Viking” olarak duyurdu.MANİSA (İGFA) - Polonya'da 17-19 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Para Dans Sporu Polonya Açık Turnuvası’nda Para Dans Milli takım’ı 2 Altın, 4 Gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak tarih yazarken Barış Bayraktar kazandığı 2 altın madalyayla İstiklal Marşımızı okuttu ve büyük bir başarıya imza attı.

“TÜRK VİKİNG” LAKABINI ALDI

Akhisarlı Para Dans sporcusu Barış Bayraktar, Polonya’daki turnuvanın en başarılı sporcusu olurken hem performansı, hem de görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Havalimanında karşılanan Milli Takım kafilesi adına konuşan Barış Bayraktar, “Çok çalıştık, takım halinde inandık. Bu başarıyı bekliyorduk ve bizim için sürpriz olmadı. Para dans alanında kazanılan en yüksek madalya sayısına ulaştık. Ben de kendi adıma 2 altın madalya kazanıp, bayrağımızı dalgalandırmanın haklı gururunu yaşıyorum” dedi.

Barış Bayraktar, Polonya’da düzenlenen turnuvada “Türk Viking” lakabını alırken herkesin ilgisini çekmeyi de başardı. Barış Bayraktar, Para Dans sporunda başarısının devam edeceğini söyledi.