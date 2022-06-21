Dünya ALS Günü'nden Bursa AK Parti'den anlamlı ziyaret

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 21 Haziran Dünya ALS Günü’nde hastalığa anlamlı bir ziyaretle dikkat çekti.

BURSA (İGFA) - Önceki dönemlerde AK Parti Osmangazi İlçe Teşkilatı’nın farklı kademelerinde görev alan Eşref Araz'ı ALS hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan; "Büyük AK Parti ailesinin sevilen bir ferdi olan Eşref Araz kardeşimizi ziyaret ederek Dünya ALS Hastalığı Gününe dikkati çekmek istedik. Bizler teşkilatımızın her ferdiyle büyük ve güçlü bir aileyiz" dedi.

İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde tedavi gören ALS hastası Eşref Araz'ı ziyaret eden AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, “Eşref kardeşimiz partimizin kuruluşundan itibaren Emek bölgesinde görev almış bir dava arkadaşımızdır. Sağlık durumuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi aldık. Kendisi nezdinde ülkemizde sayıları 8 bin olarak tahmin edilen tüm ALS hastalarına acil şifalar diliyorum. Temennimiz Eşref Araz kardeşimiz ve tüm hastalarımızın eski sağlığına kavuşarak bizlerin arasına dönmesidir” dedi.