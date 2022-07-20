Dünya alarma geçti! Sıcak hava dalgası yakacak

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Petteri Taals, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin dünyada sıcak hava dalgalarını yoğunlaştıracağı, bu konuda tedbir alınması gerektiğini söyledi.

BELÇİKA (İGFA) - Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Petteri Taals, Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisindeki basın toplantısında konuştu.

Petteri Taals, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkilerinin 2060 yılına kadar süreceğini, bu yıl sıcak hava dalgalarının daha sık ve yoğun olarak gerçekleşeceğini beklediklerini ifade etti.

Karbondioksit salınımlarının atmosfere doping etkisi yaptığını da vurgulayan Taals, dünyanın acil tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan son bir haftada Avrupa ülkelerinde hava sıcaklığı nedeniyle 300’ün üzerinde kişi hayatını kaybetti.