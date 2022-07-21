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Dünya Acarlar Longozu’nu keşfedecek

YAŞAM 21.07.2022, 07:59
Dünya Acarlar Longozu’nu keşfedecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne devrinden sonra güzelliğine güzellik katan Acarlar Longozu yeni yüzüyle açıldı. 200’den fazla kuş türü, pek çok nadir yabani cinsi ve korunma altındaki bitkileri barındıran doğa harikasına yürüyüş yolları, tanıtım alanları ve sosyal mekânlar inşa edildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin sosyal alanlarına yürüttüğü projelerle değer katıyor. Kentin dört bir yanında vatandaşların vakit geçirebileceği birbirinden güzel alanlar inşa eden Büyükşehir, doğal güzelliklerin ön plana çıkarılması için de çaba sarf ediyor. Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı’nı yaptığı önemli dokunuşlarla güzelleştiren belediye,  hemen sonrasında Acarlar Longozu ve Maden deresi için harekete geçmişti. Bu kapsamda ilk çalışmanın başlatıldığı longoz, yetkili kurumlarca Büyükşehir’e devredildi. Başkan Ekrem Yüce’nin talimatıyla çalışmaların hızlı bir şekilde başladığı longoz, uygulanan doğa dostu projeyle çok daha güzel bir hale geldi. Büyükşehir’in kurduğu özel ekip tarafından hazırlanan mimarı çalışma süratle tamamlandı. Longozun giriş bölümü baştan dizayn edildi. İçerisine ahşap ve doğaya uyumlu ahşap tesisler inşa edildi. Ayrıca konferans, toplantı salonu, tanıtım ofisleri ve sosyal tesis alanı yapıldı. Proje içerisinde kafeterya, yöresel ürünler satış merkezi, hediyelik eşya işletmesine yer verildi.

Yeni sosyal alanlar ve satış merkezi

Doğal güzelliğin keşfedilmesi için hazırlanan 4 kilometrelik ahşap yürüyüş alanı onarılarak uzatıldı. 200’den fazla kuş türü, pek çok yaban hayvan cinsi ve 74 familyadan bitki ile saksonu barındıran, 23 bin metrekare toplam alan ve 7 kilometre uzunluğa sahip longoz yeni yüzüyle açıldı. Açılış kurdelesini Başkan Yüce ve protokol üyeleri hep birlikte dualar eşliğinde kesti. Açılışta Başkan Yüce’nin yanı sıra Nijerya’nın başkenti Abuja Valisi Abubakar Sani Bello ile beraberindeki heyet, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş, Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Karasu Esnaf Odası Başkanı Cihan Emre, ilçe belediye başkanları, AK Parti ilçe teşkilat başkanları ve çok sayıda katılımcı yer aldı. Başkan Yüce ve katılımcılar açılış sonrasında longozda yapımı tamamlanan tesis alanlarını inceledi ve ahşap yürüyüş bölümünde doğal cenneti dolaştı.

Acarlar Longozu kapılarını yeniden açtı

Açılış kurdelesini kesen Başkan Ekrem Yüce, Türkiye’nin 2. büyük su basar ormanı, dünyanın nadir güzelliğe sahip longozlarından olan Acarlar Longozu’nun dünya tarafından keşfedilmesi için hummalı bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Yüce kilyos düğmesi, sığırkuyruğu, İstanbul kardeleni gibi dünyada koruma altına alınmış bitkilerin yetiştiği doğa harikasının geleceğe aktarılması ve dünyanın gezip, görebileceği turizm merkezine dönüştürülmesi için çalıştıklarını vurguladı. Bu doğal mekanın ‘1. Derece Doğal Sit Alanı’ olduğuna dikkat çeken Yüce, oldukça hassas olan bu ekosistemin keşfedilmesi için önemli düzenlemeler yaptıklarını ve Acarlar Longozu’nun kapılarının son haliyle dünyaya açıldığını ifade etti. 

Sakarya bir doğa harikası

Başkan Ekrem Yüce, Sakarya’nın doğal harikalardan oluşan bir şehir olduğunu hatırlatarak, “Sakarya’mızın nadide güzelliği olan Acarlar Longozunun yenilenen yüzüne ‘Hoş geldiniz!’ Şehrimizin her köşesinde kültürel değerlerine ve doğal güzelliklerine rastlıyoruz. Bu eşsiz güzelliklere sahip Sakarya’mızın yaylaları, ormanları, mesire alanları, longozu, denizi, kumsalı, gölleri, tarihi eserleri, nehir ve ırmakları keşfedilmeli, değeri bilinmelidir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bu doğa harikası şehrimizin değerini biliyoruz. Yok olmaması için elimizden gelen gayreti gösteriyor, nesilden nesile aktarılması için yenileme işlemleri gerçekleştiriyoruz.  Bu işlemler sonucunda sadece Sakarya’nın değil, Türkiye'nin gezilip görülmesi gereken turistik noktalarından biri haline getiriyoruz. Hem Sakarya’dan hem de çevre illerden pek çok ziyaretçiyi ağırladığımız, şehir merkezine yaklaşık 60 km uzaklıkta olan Acar Longozu, ülkemizin 2. en büyük su basar ormanıdır” dedi.

“Oldukça hassas bir ekosisteme sahip”

Acarlar Longozu’nun dünyanın önde gelen su basar ormanlarından olduğunu belirten Yüce,  “Longoz içerisinde pek çok bitkinin yanında kilyos düğmesi, sahil sığırkuyruğu ve istanbul kardeleni gibi 3 endemik tür bulunuyor. Longozumuz bu nadide bitkilerin yanında; 74 familya, 187 cins ve bu cinslere ait 226 taksona ev sahipliği yapmaktadır.  Longozumuzun alanı yaklaşık 23 bin 200 km²  iken genişliği 1250 metreye kadar çıkmaktadır. Derinliği mevsimine göre değişkenlik gösterirken 5 m’ye kadar çıkmaktadır. Birazda bu doğa harikası Acarlar Longozumuzdan bahsedelim; 1. Derece Doğal Sit Alanı ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında, Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında, TR111 kod ile Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanları Listesi‘nde kayıt altına alınmış bir alandır. Bu nedenle oldukça hassas bir ekosisteme ve doğal kaynaklara sahip bir bölgedir. Şehrimizin en önemli doğa harikalarından ve dünyanın önde gelen su basar ormanlarından biri olarak kabul ediliyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Yüce longozun yeni yüzüyle BELPAŞ tarafından işletileceğini ve mekânın doğaseverler ile fotoğrafçılar için cazibe merkezi olacağını kaydederek,  “Acarlar Longozunu; korumak, bakımını yapmak ve tüm hemşerilerimizin hizmetine sunmak için Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak devraldık ve hummalı bir çalışma başlattık. Sakarya Büyükşehir Belediyemiz tarafından; Longoz girişinde idari ve hizmet binaları ahşap olarak imal edildi. Peyzaj ve çevre düzenlemeleri yapıldı. BELPAŞ bünyesinde işletilecek olan Longozda; kafeterya, yöresel ürünler satış merkezi, hediyelik eşya dükkânı, ahşap yürüyüş yolları, konferans ve toplantı salonu, tanıtım ofisi yer almaktadır. Acarlar Longozunun yenilenme aşamasında bizlere desteğini eksik etmeyen Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Vahit Kirişçi’ye, Doğa Koruma İstanbul Bölge Müdürümüz Sn. Fahrettin Ulu’ya, Doğa Koruma ve Parklar Genel Müdürlüğüne teşekkürlerimi sunuyorum. Longoz bu haliyle dünyanın göz bebeği olacak. Kapılarımızı dünyaya açtık.  Şehrimizin sahip olduğu doğal güzelliklerin başında gelen, fotoğraf sanatçılarının cazibe merkezi haline gelecek olan Acarlar Longozunun yeni yüzü Sakarya’mıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Sakarya doğasına değer veriyor

Açılışta konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Bu işe emek veren, katkı veren herkesi tebrik etmek lazım. Sakarya’mız dünyada nadide güzelliklere sahip bir şehir. Doğayı bir hazine gibi birinci sıraya koymak gerekir. Sakarya’da doğasını korumakta kararlı. Bu çalışma da bize bunu gösteriyor. Büyükşehir Belediye’mizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Milli Parklar Bölge Müdürü Fahrettin Ulu ise, “Burası Türkiye’nin alan olarak birinci longoz ormanı. İnşallah belediyemiz burayı doğaseverler için en iyi şekilde koruyacak ve işletecek. Bölge ekonomisine de katkı sunacağını düşünüyorum. Hayırlı olsun” dedi. Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı da, “Özellikle ilçemiz için çok önemli bir değer. Bu yatırım için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, hayırlı olsun” diye konuştu.

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