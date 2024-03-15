Duman: Engelli hakları daha katı bir şekilde savunulmalı

Bursa Engelliler Düşünce Kulübü Derneği Başkanı Hasan Duman, Herkes Duysun muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’de engelli haklarının daha katı bir şekilde savunulması adına mücadele ettiklerini söyledi.

Ahmet GÜNAY/Esmanur GÜLBAHAR/Sergen DURAK/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2021 yılında yapılan araştırmaya göre, Türkiye’de 3 ve yukarı yaşlarda en az bir engeli olan 5 milyona yakın vatandaş bulunuyor.

Belediyeler ve bakanlıklar başta olmak üzere birçok kurumun engelli vatandaşlar için hizmetleri ve projeleri bulunmakla birlikte özel kurumlar ve özellikle de sivil organizasyonlar da engelliler için yoğun çaba gösteriyorlar.

Türkiye’de engellilerin haklarını savunmak, hizmet almalarını sağlamak ve onları bir arada tutmak adına kurulan birçok dernek ve vakıf da bulunuyor. Bunlardan biri de Bursa Engelliler Düşünce Kulübü Derneği.

Peki bu derneğin çatısı altında neler yapılıyor? Hangi organizasyon ve faaliyetler yürütülüyor? Derneğin üstlendiği misyon kapsamında hedefleri neler?

Herkes Duysun mikrofonuna konuşan Bursa Engelliler Düşünce Kulübü Derneği Başkanı Hasan Duman, derneğin faaliyet alanlarına, hedeflerine, ilkesine ve misyonuna değindi.

“ENGELLİLER DÜŞÜNCE KULÜBÜ DERNEĞİ ENGELLİLERE HİZMET VEREN TEK HUKUKİ YAPI”

Türkiye çapında 7 bin engelli STK’nın arasında engellilere hizmet veren tek hukuki yapı olduklarını söyleyen Başkan Hasan Duman, “18 yaşında gözlerimi kaybettim. Şu anda da ‘Bursa Engelliler Düşünce Kulübü Derneği’ başkanıyım, kamudan emekliyim. Derneğimiz Türkiye çapında bulunan 7 bin engelli STK’nın arasında, engellilere hizmet veren tek hukuki yapıdır. Diğer derneklerin değinmediği, değinmekten kaçındığı veya akıllarına gelmediği ulusal ve uluslararası politikaların Türkiye’de uygulanması adına, engelliler lehine uluslararası bilgi değişim programları ve proje bazlı çalışmalar yürütüyoruz. Genelde yaptığımız çalışmalar, Avrupa Birliği projeleridir.’’ dedi.

DUMAN: ENGELLİ HAKLARININ DAHA KATI BİR ŞEKİLDE SAVUNULMASI ADINA MÜCADELE EDİYORUZ

Sistemlerinin engelli haklarının daha katı savunulması üzerine kurulu olduğunu kaydeden Duman, bu dogmaya uygun bir politikaya sahip olduklarını da belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Biz diğer dernekler gibi üye bazlı değiliz. Biz nitelik ve nicelik olarak farklı bir yapıdayız. Bizim şu an 45 üyemiz var. Bunların içinde 30 tanesi kariyer sahibi engelli kardeşimiz. Bunların içinden 15 tanesi ise yaptıkları işte rol model olmuş, toplum kesiminden temsilci arkadaşlarımız. Aynı zamanda seçiciyiz ve herkesi üye yapmıyoruz. Üyelerimiz de dernek amaçlarımıza uygun tüzük ve hedeflerimiz doğrultusunda katkı sunabilecek, sorumluluk alabilecek, yetki kullanabilecek insanlardan oluşuyor. Biz, Türkiye’de engelli haklarının daha katı bir şekilde savunulması adına mücadele ediyoruz. Sistemimizi bunun üzerine kurup bu dogmaya göre bir politika oluşturmaya çalışıyoruz.’’