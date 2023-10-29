Dulkadiroğlu'nda MHP'den bin Türk bayrağı

MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Muhammet Paçacı, Dulkadiroğlu’nda 'bayraksız işyeri kalmasın' kampanyası kapsamında bin adet Türk bayrağının dağıtımını gerçekleştirdi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Muhammet Paçacı, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Kahramanmaraş’ta bin adet Türk bayrağı dağıtarak, vatandaşların ve esnafların bayramını kutladı.

Başkan Paçacı, MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığı olarak başlatmış oldukları bayraksız işyeri kalmasın kampanyası kapsamında Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bin bayrak dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Paçacı yaptığı açıklamada: "Cumhuriyetimizin 100. Yılında MHP Dulkadiroğlu olarak, değerli esnaflarımıza bayraklarımızı armağan ederek, milletimizin birlik ve beraberliğini kutluyoruz. 100 yıl önce bugün olduğu gibi aynı heyecanla 100.yıl coşkusuyla dağıtımımız devam ediyor. Şu ana kadar esnaflarımıza bin adet Türk Bayrağı dağıtımı gerçekleştirdik. Bu vesileyle bize Cumhuriyeti armağan eden; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, Cumhuriyetimizin 100.yılını en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.