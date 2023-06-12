"Düğünümüz Var Kütahya"ya yoğun ilgi

Kütahya Belediyesi'nin organizasyonuyla Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Düğünümüz Var Kütahya” adlı tiyatro oyununa Kütahyalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.KÜTAHYA (İGFA) - Mahmut Toraman’ın yazıp yönettiği, genel yayın yönetmenliğini Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal’ın yaptığı komedi türündeki tiyatro oyunu, ücretsiz olarak Kütahyalıların beğenisine sunuldu.

Kütahyalı vatandaşların yoğun ilgisi altında sahnelenen tiyatronun sahne amirliği ve teknik sorumluluğunu üstlenen Fatih Çekmez ile oyunculuklarını gerçekleştiren İbrahim Kaymak, Zeynep Türkoğlu, Yıldız Kolgu, Nermin Kuşçu, Metin Bate, Talip Toraman, Ahmet Sever, Biray Özer, Uğur Er, Emrah Purç, Arif Çelik, Abdullah Asım Türk, Elif Ünal, Ali İhsan Karakurt, Ülkü Ecrin Bircan, Yağmur Ecrin Bekteş, Rana Çetin, Beratnur Emre, Ecrin Çağlayan, Ecrin Sargin, Ömer Toraman, H.Hüseyin Turhan, Alperen Burak Coşkun, Berke Kuşçu, Yusuf Demir izleyenlerden büyük alkış aldı.

Oyunun sonunda Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, ekibe teşekkür belgelerini takdim ederek performanslarından ötürü oyuncuları ve emeği geçenleri kutladı.