Düğünler artık burada yapılacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle başlatılan çam ağaçlarının içerisinde, yeşilin ön planda tutulduğu Kır Düğün Bahçesi tamamlandı. Başkan Beyazgül Kır Düğünü Bahçesi’nin Şanlıurfa’ya hayırlı olmasını diledi.ŞANLIURFA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından Halil-ür Rahman Kent Ormanı bölgesinde toplam 25 bin metrekarelik alanda başlatılan Kır Düğün Bahçesinde çalışmalar tamamlandı.

Vatandaşların rahat ve ferah bir ortamda doğa ile iç içe düğün ve eğlencelerini yapabilecekleri ‘’Kır Düğünü’’ proje çalışmasının başladığı günden bu yana çalışmaları yakından takip eden Başkan Beyazgül, yeşille iç içe bir kır düğün bahçesini hizmete sunduklarını aktardı.

“YEŞİLİN İÇERİSİNDE GÜZEL BİR ALAN OLUŞTURDUK”

Evlenecek olan gençler için kır düğünü projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Beyazgül, “Gerek araç parkı yönünden gerekse düğün alanı yönünden çok güzel bir çalışma yaptık. Evliliğe ilk adımını atacak olan gençlerimiz için çok mutlu olabilecekleri çok güzel bir alan oluşturduk. Misafirlerimizin çok rahat edeceği bir alan, manzarası güzel, alan güzel, ormanlık ve ağaçlıklar içerisinde güzel bir esinti olan bir yer. Kır düğünü projemiz Şanlıurfalılara hayırlı uğurlu olsun’’ diye konuştu.

Halil-ür Rahman Kent Ormanı bölgesinde yapımı tamamlanan Kır Düğün Bahçesi projesi kapsamında toplam 25 bin metrekare alan içerisinde 16 bin metrekare yeşil alan, 6 bin 500 metrekare otopark, 150 metrekare mescit, 260 metrekare mutfak 530 metrekare sahne alanı için yer ayrıldı.