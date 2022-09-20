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DSP Edirne İl Başkanı Nalbantoğlu vefat etti

YAŞAM 20.09.2022, 09:15
DSP Edirne İl Başkanı Nalbantoğlu vefat etti

DSP Edirne İl Başkanı Yusuf Nalbantoğlu, amansız hastalığa yenik düştü.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Bir süredir amansız hastalıkla mücade edenDSP Edirne İl Başkanı Yusuf Erdem Nalbantoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Nalbantoğlu, Keşan halkından merhum Hasan Nalbantoğlu ve Gülseren Nuriye Nalbantoğlu’nun oğulları olup, Hülya Nalbantoğlu’nun eşi, Hande Atilla ve Hasan Nalbantoğlu’nun babaları ve Hülya Orhan’ın kardeşi idi.

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