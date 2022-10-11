DS E-Tense Performance'a inovasyon ödülü

DS Automobiles, otomobil severlerin favori buluşmalarından biri olan prestijli etkinliğin altıncısı için, bir kez daha Château de Chantilly bahçelerindeki yerini aldı.İSTANBUL (İGFA) - DS E-TENSE PERFORMANCE ve dünyaca ünlü moda evi Nicha’nın ilgili tasarımı Concours d'Élégance’ta beraber sergilendi.

Şimdiden 3 bin kilometreyi aşan test programını ardında bırakan ve 0-100 km/sa hızlanmasını yaklaşık 2 saniyede tamamlayabilen DS E-TENSE PERFORMANCE, prestijli etkinlikten Inovasyon Ödülü’nü de kazandı.

Aventure DS Automobiles aracılığıyla revize edilen efsaneleşmiş klasik DS ve SM modelleri de şatonun bahçelerinde konukların hatıralarını canlandırdı.

Markanın benzersiz uzmanlığını gözler önüne seren etkinlikler de ziyaretçilerin yoğun ilgisini kazandı.