Dr. Sadık Ahmet Anıtı İzmit’te açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Dr. Sadık Ahmet Anıtı düzenlenen törenle İzmit Doğu Kışla Parkı’nda açıldı.KOCAELİ (İGFA)- Batı Trakya Türklerinin unutulmaz lideri Dr. Sadık Ahmet, Kocaeli’de unutulmuyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesinin öncülüğündeki 13 STK’nın düzenlediği etkinlikte, Doğu Kışla Parkı’na inşa edilen Dr. Sadık Ahmet Anıtı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Yunanistan’da Batı Trakya Türklerinin hakları için verdiği mücadeleyle tanınan Dr. Sadık Ahmet’in hatırasını yaşatmak için Büyükşehir tarafından inşa edilen anıtın açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyüakın, Dr. Sadık Ahmet’in eşi Işık Ahmet, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi Başkanı Yüksel Öztürk, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, Siyasi Parti İl Başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“DR. SADIK AHMET BİR KAHRAMANDIR”

Dr. Sadık Ahmet’in anısını Kocaeli’de yaşattıklarını ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Daha önce İzmit Outlet Center ve 41 Burda AVM’lerin arasında inşa edilen yaya üstgeçidine “Dr. Sadık Ahmet Üstgeçidi” ismini vermiştik. Bu kez de hatırasını yaşatmak için anıt inşa ettik. Büyük milletler kahramanlarını anıtlarla yaşatmayı bilen milletlerdir. Çünkü aslolan dava ve duruştur. Aslolan o davanın ve duruşun unutulmamadan devam etmesidir. Aksi takdirde davanızı ve duruşunuzu unutursanız tarihinizi de unutmuş olursunuz. Şeyh Edebali Hazretleri, ‘Geçmişi olmayanın geleceği olmaz der’. Geçmişi olmayan zaten millet olmaz. Millet olabilmeniz için geçmiş ile bağınızın çok sağlam bir şekilde devam etmesi lazım. Geçmiş ile bağımızı kuran en önemli unsurlardan biri ise tarihimize hizmet etmiş olan kahramanlarımızın anılarının yaşatılmasıdır. Dr. Sadık Ahmet hiç şüphemiz bu kahramanlardan bir tanesidir” ifadelerini kullandı.