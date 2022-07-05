Dr. Derviş Eroğlu’nun kalbine ICD takıldı

Yüksek tansiyon ve kısa süreli bilinç kaybı şikayetleriyle hafta başında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran ve önlem amaçlı gözlem altına alınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’na ICD (İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör) takıldı.KKTC (İGFA) - KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu için Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu ve Prof. Dr. Levent Cerit tarafından gerçekleştirilen 40 dakikalık girişimsel operasyon başarıyla tamamlandı.

Prof. Dr. Hamza Duygu, yapılan ileri incelemeler sonucunda kalp ritminde düşüş ve taşikardi atakları saptanması üzerine, Dr. Derviş Eroğlu’na koruma amaçlı ICD takıldığını açıkladı.

Eroğlu’nun işlem sonrası kontrollerinin iyi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Duygu, “Cumhurbaşkanımız Dr. Derviş Eroğlu’nun sağlık durumunu serviste takip ediyoruz. Sayın Eroğlu’nu birkaç gün içerisinde taburcu etmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

ICD HANGİ AMAÇLA KULLANILIYOR?

Kalpte ritim düşmesi ya da hızlanmasına bağlı tansiyon düşüşlerinde ve bayılmaya yol açacak durumlarda, normal kalp pillerinden farklı olarak ICD’ler kullanılıyor. ICD, oluşan düzensizliği otomatik olarak algılayıp, elektroşok ile kalp ritmini normale çeviriyor.