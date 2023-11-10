Dr. Abdi Gazioğlu unutulmadı

Bursa'nın sevilen simalarından, Bursa Devlet Hastanesi Eski Başhekim Yardımcısı merhum Dr. Abdi Gazioğlu, dostları tarafından düzenlenen ve geleneksel hâle getirilen gecede anıldı.BURSA (İGFA) - 6 yıl önce elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Dr. Abdi Gazioğlu, 61 yıllık yaşamında neşesi, nüktedan kişiliği ve insancıl yaklaşımıyla sosyal çevresinde iz bırakan ve de sevilen, sayılan bir simaydı.

Dr. Abdi Gazioğlu’nun yakın dostu Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu tarafından ölüm yıldönümünde (3 Ağustos 2017) başlatılan ve de geleneksel hâle gelen anma etkinliği, yılın belirli zamanlarında da hatıralarını canlı tutmak adına sevenleri tarafından bir araya gelinerek sürdürülüyor.

Minteks Özlüce’de düzenlenen ve bu kez Gültekin Delen ev sahipliğinde gerçekleşen anma gecesinde Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, Özkan İrman, Prof.Dr. Mahmut Yavuz, Fuat Bursalı, Suat Gülçimen’in de aralarında bulunduğu dostları Dr.Abdi Gazioğlu’nu yer yer hüzünlü yer yer de neşeli anılarıyla yad etti. Gecede, Bursa’nın modern Nasrettin Hocası olduğu yönünde görüş bildiren sevenleri, Dr. Abdi Gazioğlu’nun sosyal hayatında çok renkli bir kişiliğe sahip olduğu ve yaşamına binlerce sevgi ve dostluk sığdırdığını belirtti.

Bu anlamlı anma gecesinde aynı zamanda Gazioğlu dostları, Cumhuriyet’in 100’üncü Yılını özel bir pasta ile kutlamayı ihmal etmediler.