Doyumsuz seyre sayılı günler kaldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan Yoroz Kent Ormanı, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından doğayla uyumlu bir şekilde yenilenerek cazibesine cazibe katıyor. Çalışmalardaki son etap olan seyir terası kurulumunda hummalı çalışmaların yürütüldüğü Yoroz’un gelecekte turizmin gözde mekânlarından bir tanesi olması hedefleniyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Ordu ilinde var olan turizm alanlarının daha cazip hale getirilmesi ve turistik cazibeli mesire alanlarının arttırılması amacıyla başlattığı çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda Ordu’nun Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi’nde bulunan ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Haziran 2006’da Kent Ormanı olarak ilan edilen 900 metre yüksekliğindeki Yoroz, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Yapılan düzenlemelerin ardından Yoroz, doğaseverler başta olmak üzere tatilcilerin, bisiklet ve ATV tutkunlarının, dağcılık ve kaya tırmanışı gibi sporlara merak saranların uğrak noktası oluyor.

SEYİR TERASI GÜN SAYIYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesinin yürüyüş basamaklarının yenilenmesi, zirveye yakın bir alana kadar ulaşım sağlayan ve acil durumlar dışında araç trafiğine kapalı bisiklet yolu, at safari pistleri ve yürüyüş parkuru üzerine oturma bankları ile piknik masası yerleştirme çalışmalarını tamamladığı Yoroz’da, son işlem olarak zirve noktasına seyir terası yapımı çalışmaları ise devam ediyor. Ekiplerin hummalı bir çalışma yürüttüğü seyir terası en kısa sürede tamamlanarak ziyaretçilerin kullanımına açılacak.

ORDU VE GİRESUN’UN İLÇELERİ KUŞ BAKIŞI İZLENEBİLİYOR

Yapılan çalışmalarla yeni bir kimlik kazanan Yoroz Kent Ormanı ziyaretçilerinde beğenisini kazanırken gelecek yıllarda Ordu’nun en çok ziyaret edilen alanlarından bir tanesi olması bekleniyor. Manzarası ile kendine hayran bırakan Yoroz zirvesinden Ordu’nun ve Giresun’nun bazı ilçeleri kuş bakışı olarak izlenebiliyor.