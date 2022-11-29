Dört Mevsim Gaziantep Yemekleri'ne 8. baskı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gazikültür AŞ, Özden Mermer Özsabuncuoğlu tarafından hazırlanan “Dört Mevsim Gaziantep Yemekleri” kitabının 8. baskısını okuyucuyla buluşturdu.GAZİANTEP (İGFA)- Gaziantep mutfağının lezzet ve malzeme kullanış çeşitliliği hakkında bilgi veren eser, Panorama 25 Aralık Müzesi, Gaziantep Zeugma Müzesi ve Arkeoloji Müzesi Gazikültür mağazalarında, Türkiye çapında seçkin kitapçılarda, Gazikültür’ün internet sitesi magazagaziantep.com ve kitap satışı yapan seçkin internet sitelerinde satışa sunuldu.

UNESCO Yaratıcı Şehir Mutfağı’ndan-Dört Mevsim Gaziantep Yemekleri başlığıyla İngilizce’ye de çevrilen kitap, bütün dünyada yemeğin Oscar’ı olarak nitelendirilen 2019-Dünya Yemek Kitapları Yarışması’nda (Gourmand World Cookbook Awards 2019) UNESCO Gastronomy Books kategorisinde dünya ikincisi seçildi.

Öte yandan sadece İngilizce dilindeki kitapları yarışmaya kabul eden New York City Big Book Award 2021’e sunulan “Dört Mevsim Gaziantep Yemekleri” adlı eser, bu yarışmada da Cookbooks-Regional kategorisinde dünya birincisi olarak ödüllendirildi.

Dünyaca ünlü Gaziantep yemeklerinin yer aldığı ödüllü kitabın koordinasyonunu Gazikültür Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tanrıöver, editörlüğünü ise Gazikültür Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar yaptı.

Kitabın editörlüğünü üstlenen Gazikültür Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, okurlar tarafından yoğun talep gören kitapta, şehrin zengin mutfak kültürünün bugünkü nesillere kültür mirası olarak aktarıldığını kaydetti. "Gaziantep mutfağında hemen hemen hiçbir şeyin atılmadığını, bir şekilde değerlendirilerek israftan kaçınıldığı görülür" diyen Prof. Dr. Yakar, "Gaziantep mutfağı da yakın çevresindeki iller ve ülkeler ile bir zamanlar içinde barındırdığı çeşitli din ve ırklara mensup grupların mutfaklarından ve damak zevklerinden etkilenerek, bugünkü zenginliğine ulaşmıştır. Son verilere göre Gaziantep mutfağına ait 291 değişik yemek çeşidi, Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiş olup sırada tescillenmeyi bekleyen bir o kadar daha yemek çeşidi vardır. Gaziantep mutfağı; baharat, zeytinyağı, et ve tahıl çeşitleriyle birbirinden lezzetli geleneksel tatlar içeren 500 çeşide yaklaşan bir yemek yelpazesine sahiptir" diye konuştu.