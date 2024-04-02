The Kitap Yayınları tarafından bu yıl roman dalında düzenlenen ‘Don Kişot İyi Edebiyat Ödülü Yarışması’nın finalistleri belli oldu. Birincilik ödülüne layık görülen eser, 30 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak ve 30 bin TL ödülün sahibi olacak.İSTANBUL (İGFA) - Daha önce en az bir romanı yayımlanmış yazarların, henüz yayımlanmamış romanlarıyla başvurduğu Don Kişot İyi Edebiyat Ödülü Yarışması’nın ön seçici kurulu olan The Kitap Yayın Kurulu tarafından titizlikle değerlendirilen kısa liste belirlendi.

161 geçerli başvurunun arasından kısa listeye girmeye hak kazanan 8 eser, şu şekilde açıklandı:

· Balcı, Fatıgül - Gitmesen Olmaz mı · Baran, Hasan - Şair Ali · Karakaşoğlu, Hakan - Kül Şehir · Kozalı, Şükran - Muhtelif Cazibeler · Meseri, Raşel - Delik Eşik · Saraçoğlu, Emre - Mediha Hanım Ölmek İstiyor · Savran, Cem - Gündüz Düşleri · Türkmenoğlu, Umut - Kuzeye Düşen Gölgeler

Kısa listenin belirlenmesinin ardından seçilen eserler Prof. Dr. Feyza Doyran, Prof. Dr. Gonca Gökalp Alpaslan, Prof. Dr. Harun Duman, Prof. Dr. Ali Atıf Bir ve editör Umut Burgaz’ın yer aldığı ana seçici kurulun değerlendirmesine sunuldu.

Ana jüri tarafından birinciliğe layık görülen eser, 30 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak ve 30 bin TL ödülün sahibi olacak.

Birinciliğe layık görülen eserin 2 bin adet basılacağı ve yüzde 12 telif ödemesi yapılması kararlaştırılırken, telif hakkının yüzde 30'unun baskıdan, kalan kısmının ise satıştan ödeneceği bildirildi.