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Dokzu Eylül'den 'benzetim' laboratuvarı

YAŞAM 13.11.2023, 09:37
Dokzu Eylül'den 'benzetim' laboratuvarı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü bünyesinde kurulan “Akış Dinamiği ve Benzetim Laboratuvarı” düzenlenen törenle açıldı.İZMİR (İGFA) - Bilim dünyasının saygın markalarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) ile yerli üretime dayalı milli havacılık faaliyetlerini geliştirmek amacıyla kapsamlı bir iş birliği protokolüne imza atmıştı.

Protokol kapsamında DEÜ Mühendislik Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü bünyesine kazandırılan “DEÜ-TUSAŞ Akış Dinamiği ve Benzetim Laboratuvarı” açılışı yapıldı. Geleceğin uçuş teknolojilerini şekillendirmek ve milli bir girişim olarak dışa bağımlılığı azaltacaklaboratuvarın DEÜ Mühendislik Fakültesi’ndeki açılış töreninde konuşan DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Tanarslan, hizmete alınan laboratuvar ileTürkiye’nin havacılık ve uzay sanayindeki gücünü pekiştireceğine dikkat çekti.

Üniversite-sanayi iş birliği noktasında DEÜ’nün önemli bir adım daha attığını söyleyenProf. Dr. Tanarslan, “Uzay ve havacılık sanayisi üzerine ülkemizin çok büyük yatırımları bulunuyor. Kurulan laboratuvarımız bu açıdan bakıldığında daha da önem kazanmaktadır. Bu laboratuvarda uçak tasarımını ve performans kriterlerini ileriye götürecek yazılım bazlı araştırmalar gerçekleştirilecek. Akış Dinamiği ve Benzetimi Simülasyonları aracılığıyla, gerçek dünya koşullarını bir prototip üzerinde görebilecek; bunların deneylerini uçak üzerinde yapabileceğiz” dedi.

“ÜLKEMİZ ÖNCÜ OLACAK”

Prof. Dr. Tanarslan, “Dokuz Eylül Üniversitesi olarak uzay ve havacılık alanının önemini dikkate alarak Mühendislik Fakültemiz bünyesinde Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünü açtık. Bunları yüksek lisans ve doktorayla devam ettirdiğimizde belki de çok önemli bir adımı Dokuz Eylül Üniversitesi olarak ülkemize kazandırmış olacağız. Öncelikle sayın Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar’a ve TUSAŞ yetkililerine, bu anlamlı iş birliği için teşekkür ediyorum. Akış Dinamiği ve Benzetim Laboratuvarımızın,ülkemiziküresel ölçekte uzay ve havacılık alanında daha güçlü kılacak ve bu yönde öncü ülkelerden biri haline getirecek çalışmalara imza atacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Törende konuşan TUSAŞ Mühendislik Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özkan Altay, TUSAŞ’ın havacılık, endüstrive teknolojidisiplinlerinde Türkiye’deki ekosistemin gelişmesinde öncü bir rol üstlendiğini söyledi.

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