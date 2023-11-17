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Dokuz Eylül Veteriner Fakültesi'nden bilime katkı

YAŞAM 17.11.2023, 10:10
Dokuz Eylül Veteriner Fakültesi'nden bilime katkı

İzmir’in ilk ve tek veteriner fakültesi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Veteriner Fakültesi, “Veteriner Histolojisi - Evcil Memeliler ve Kuşlar” adlı eserin Türkçe çevirisinin bilim dünyasına kazandırılmasını sağladı.İZMİR (İGFA) - İzmir’in ilk ve tek veteriner fakültesini Kiraz’a kazandıran Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), alana yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerini de aralıksız sürdürüyor.

Bölgenin kalkınması ve bir hayvancılık üssü haline gelmesinde önemli bir misyon üstlenen DEÜ Veteriner Fakültesi, son olarak bilim insanı Hans Georg Liebich’in “Veteriner Histolojisi - Evcil Memeliler ve Kuşlar” adlı eserinin Türkçe çevirisinin bilim dünyasına kazandırılmasını sağladı. Türkiye’de alanında ilk olma niteliği taşıyan ve DEÜ Veteriner Fakültesi’nden Doç. Dr. Meltem Kumaş Kulualp’in çeviri editörlüğünde görev aldığı ders kitabı ve renkli atlas niteliği taşıyan eser, hem öğrencilerin yararlanabileceği önemli bir kaynak olması hem de Türkiye’de bu alandaki bilimsel çalışmalara katkısı açısından dikkat çekiyor.

Gelişmeyi değerlendiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ Veteriner Fakültesi’nin uluslararası standartlardaki eğitim anlayışı ile bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda başarılı çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Evcil memeliler ve kuşlara yönelik önemli bilimsel verilere sahip eserin bu alanda kıymetli bir kaynak olduğunu söyleyen Rektör Hotar, “Modern derslikleri, araştırma birimleri, laboratuvarları ve ameliyathane merkezleriyle DEÜ Veteriner Fakültemiz, geleceğin yetkin veteriner hekimlerini yetiştirmek üzere öğretim faaliyetlerini başarıyla sürdürürken; bir yandan da bilimsel çalışmalarıyla birikimini bu alana aktarmaktadır. Diğer akademik birimlerimize olduğu gibi Veteriner Fakültemize de verdiğimiz önemle Fakültemiz, her geçen gün gelişmeye devam etmekte; bilim dünyasında saygınlığını artırmayı sürdürmektedir. Fakültemizde ders kitabı olarak da kullanılacak Veteriner Histolojisi - Evcil Memeliler ve Kuşlar adlı eser, öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine de doğrudan katkıda bulunacak. Elbette bu anlamlı eseri bilim dünyasına kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Emeği geçen hocalarımızı kutluyorum” ifadesinde bulundu.

LABORATUVAR MÜJDESİ

Rektör Hotar konuşmasının devamında, DEÜ Veteriner Fakültesi’ne önemli bir hizmet biriminin daha önümüzdeki günlerde kazandırılacağı müjdesini verdi. Hotar, “Fakültemize çok yakında bir de Elektron Mikroskop Laboratuvarı kazandıracağız. Bu merkezimizin de açılışını hocalarımız ve mensuplarımızın katılımıyla yapacağız. Fakültemizin öncü çalışmalarına ve araştırmalarına değerli katkılar sunacak birimimiz için şimdiden heyecanlıyız” diye konuştu.

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