Dokuz Eylül ve Kızılay'dan kan bağışı seferberliği

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile Türk Kızılayı arasında kan bağışı bilincini artırmaya yönelik anlamlı bir protokol imzalandı.İZMİR (İGFA) - Bilim dünyasının saygın markalarından biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), başarıyla sürdürdüğü eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra kamusal sorumlulukları kapsamındaki çalışmaları ile de dikkat çekiyor.

Bu alanda girişimlerini sürdüren DEÜ, Türk Kızılayı ile kan bağışı bilincini artırmaya yönelik önemli bir protokole imza attı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Binası’nda gerçekleşen imza törenine; Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, Kızılay Denetim Kurulu Üyesi Selman Keresteci, Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş, İzmir Kan Merkezi Müdürü Dr. Burak Yurdakul ve DEÜ Üst Yönetimi katıldılar.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ’nün kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliklerini her geçen gün yenileriyle geliştirdiğini belirtti. Kan bağışının hayati önemine dikkat çeken Rektör Hotar, DEÜ’nün toplumsal katkı stratejileri doğrultusunda sosyal sorumluluk projelerini sürdürdüğüne vurgu yaparak, “Ülkemizin köklü kurumlarından olan Türk Kızılayına, salgınlar ve kış koşulları nedeniyle düşen bağışları yeniden canlandırmak ve kurumun ‘Kan Dostumuz Olun, Bu Kış Da Umut Olun’ çağrısına ses vermek için ortak bir çalışma protokolü imzaladık. Kamusal sorumluluklarımız kapsamında son derece anlamlı bulduğumuz desteğimizi, imzalanan protokol ile Kızılay’a sunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Ulusal Kan Bağışı programını yürüten Kızılay’ın günlük stoklarının 100 bin ünite civarında olması gerektiğini hatırlatan Rektör Hotar, tüm fertleri sadece 15 dakikalarını ayırarak Kızılay’a kan bağışında bulunmaya davet etti.

“DAYANIŞMA RUHU PEKİŞECEK”

Dokuz Eylül Üniversitesi ile iş birliği içinde olmanın memnuniyetini dile getiren Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise, imzalanan protokolün kurumlar arası dayanışma ruhunu pekiştirecek değerli bir fırsat olduğunu kaydetti. Kınık, gerek eğitimlerde, gerek DEÜ ile birlikte düzenlenecek kan bağışı kampanyalarında imzaladıkları protokol kapsamında iş birliği protokolü ve şimdiye kadarki çabalarından dolayı Türk Kızılayı adına Prof. Dr. Nükhet Hotar’a ve tüm Dokuz Eylül ailesine teşekkürlerini iletti.