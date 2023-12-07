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Dokuz Eylül'ün kalitesine bir tescil daha

YAŞAM 07.12.2023, 11:07
Dokuz Eylül'ün kalitesine bir tescil daha

Dokuz Eylül Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADSUAM), ‘Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Değerlendirmesi’nden 97.30 puan alarak hizmet kalitesini tescillemiş oldu.İZMİR (İGFA) - Türkiye’deki köklüyükseköğretim kurumlarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) bünyesindeki DEÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri 2023 programı kapsamındaki denetimlerde, 100 üzerinden 97,30 puan aldı.

Merkezin bu puanla ‘Sağlık Turizmi Yetki Belgesi’ almaya hak kazandığını ifade eden Rektör Hotar, “DEÜ ailesi olarak sağlık bilimlerine yön verecek araştırmalara, çağın ve toplumun ihtiyaçlarına cevap veren teknolojiler geliştirmeye ve kamu yararını gözetmeye devam edeceğiz”dedi.

DEÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kısa sürede Türkiye’nin en iyi tedavi merkezlerinden biri haline geldiğini ifade eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, merkezde modern tekniklerin kullanımı ile diş hastalıklarının erken tanısı yapılarak üst düzey tedavi imkanları sunulduğunu kaydetti.

Merkezde birçok alanda önemli tedavilerin yürütüldüğünü dile getiren Rektör Hotar, “Merkezimizde alanında uzman diş hekimleri tarafından Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, Çocuk Diş Hekimliği, Endodonti, Ortodonti, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi ve Restoratif Diş Hekimliği alanlarında, son teknoloji görüntüleme sistemleri ile hizmet verilmektedir. Merkezde ağız kanserlerinin erken dönemde tespit edilmesini sağlayan ağız içi kanser tarama cihazı, dişin canlılığını tespit edebilen Vitalitometre cihazı, ağız içinde kanamasız kesi işlemi gerçekleştiren yumuşak doku lazer cihazı gibi son teknoloji ekipmanlar ile halkımıza tedavi imkanı sunulmaktadır. Hastalarımızın ilk muayene sonrasında belirlenen tedavi planı, ilgili Anabilim Dallarında hizmet veren Uzman Diş Hekimleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Günde ortalama 250 hastaya hizmet verilmekle birlikte bu sayı gün geçtikçe artmaktadır. DEÜ ailesi olarak sağlık sektöründe öncü olmaya, çağın ve toplumun ihtiyaçlarına cevap veren sağlık teknolojileri geliştirmeye ve kamu yararını gözetmeye devam edeceğiz. Elde edilen bu başarı ile emeklerimizin karşılığını görmekten mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.

“MEMNUNİYETE ÖNEM VERİYORUZ”

DEÜ’nün akademik faaliyetlerinin yanında kente ve bölgeye yönelik sağlık hizmetleri sunduğunu dile getiren Rektör Hotar, “Merkezimiz ulusal ve uluslararası standartlarda toplumun ağız sağlığının iyileştirilmesini sağlamak ve hizmet kalitesini geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezimizde; 50’den fazla uzman ekiple hizmet kalitesi ve standartlarının yükseltilmesi amacıyla faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bu doğrultuda hasta ve çalışan memnuniyetine önem veriyor, vatandaşlarımızdan gelen talep ve önerileri dikkate alarak gerekli iyileştirmeleri yapıyoruz” dedi.

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