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Dokuz Eylül'ün 6 buluşuna Teknofest ödülü

YAŞAM 02.05.2023, 16:36
Dokuz Eylül'ün 6 buluşuna Teknofest ödülü

27 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen TEKNOFEST 2023’te, festivalin kurumsal paydaşlarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) rüzgarı esti.İZMİR (İGFA) -  Ulusal kalkınmanın geleceğini şekillendiren önemli kurum ve kuruluşların ortaklığında düzenlenen TEKNOFEST İstanbul etabına 24 ekiple katılan DEÜ, alanda kurulan dev standında havacılık, bilim ve teknoloji meraklılarını ağırladı. TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 8. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı – ISIF23’e ise Dokuz Eylül Üniversitesi Teknopark (DEPARK) ve Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) ile katılan DEÜ, aldığı ödüllerle dikkat çekti.

ISIF-2023 Buluş Yarışması’na DEÜ ekosistemi bünyesindeki 10 patent ile katılan DEÜ girişimcilerinin altı buluşu ödüle layık görüldü.

ISIF23’TE ALTI DEÜ PROJESİNE ÖDÜL

TEKNOFEST kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayelerinde, Türk Patent ve Marka Kurumunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 8. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı – ISIF23’e ekosistemi bünyesindeki 10 farklı buluş ile katılan Dokuz Eylül Üniversitesi, bir altın, iki gümüş ve üç bronz madalya olmak üzere altı buluşu ile ödüle layık görüldü.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Gözde Türkoz Bakırcı’nın “Yenilebilir Özellik Kazandırılmış Gıda Atıklarından Glütensiz Ekmek Üretim Yöntemi” buluşu altın madalya ile ödüllendirilirken; DEÜ’nün “Antiviral Özellikli Bir Tekstil Ürünü” ve “UV Işığı Kırmızı Işığa Dönüştüren Fosfor Bazlı Güneş Koruyucu” buluşları gümüş; “Yeni Bir Surfaktan Çeşidi Olan N-Açil Aminoasit BSF Surfaktanlarının Sentez Yöntemi”, “ Bir Aspirasyon Cihazının Sürücü Kuvvetini Oluşturan Sentrifugal Kan Pompası Başlığı” ve “Akustik Modül İçeren Bir Dijital Hologram Görüntüleme Cizahı” projeleri bronz madalyanın sahibi oldu.

DEÜ ayrıca TEKNOFEST Yarışmaları kapsamında, Akıllı Ulaşım Yarışması Üniversite ve Üzeri Seviyesi - BIO GUIDE ile üçüncülük elde etti.

“HEDEFLERİMİZE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIK”

TEKNOFEST’i değerlendiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ’nün festivalin kurumsal akademik paydaşlarından birisi olduğunu vurguladı ve festivalde gösterilen performans ile küresel hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını ifade etti. Rektör Hotar, “Araştırma Üniversitemizin teknolojik zenginlerini sergileme ve vizyoner projelerini anlatma imkânı yakaladığı TEKNOFEST kapsamında düzenlenen ISIF23 Buluş Fuarı’nda elde ettiğimiz başarı ile gurur duyuyoruz. Burada bizim için esas mesele dereceden çok öğrencilerimizin ve girişimcilerimizin çalışmalarının görünür olması ve teşvik edilmesiydi. Üniversitemizi farklı kılan da zaten bu. Küresel hedeflerimiz kapsamında bizleri dünyada ilk 500 hedefimize bir adım daha yaklaştıran, buluşlarıyla DEÜ markasını daha da değerli kılan bilim insanlarımıza, teknoloji üssümüz DEPARK ve DETTO bünyesindeki hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” ifadesinde bulundu.

Festival alanındaki 100 metrekarelik dev standı ve farklı alanlardaki proje çalışmalarıyla TEKNOFEST ziyaretçilerinin ilgi odağı haline gelen Dokuz Eylül Üniversitesi, temsilcileri aracılığıyla teknoloji meraklılarına Üniversite çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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